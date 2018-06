Há 44 novas Lojas com História em Lisboa

Aprovado por unanimidade. A última Reunião de Câmara engordou o programa municipal Lojas com História com mais 44 estabelecimentos comerciais. Entre eles está o Gambrinus, o restaurante Vá Vá ou o Palácio do Correio Velho.

A Pastelaria Suíça, a Joalharia Correia e a loja de decoração Ana Salgueiro estavam entre os contemplados, mas optaram por receber uma indemnização do senhorio. "A pior forma de nós desvalorizarmos o programa das Lojas com História é querermos que ele faça coisas que não pode verdadeiramente fazer em nenhuma circunstância. Que é interromper a dinâmica comercial normal e a vontade de proprietários ou inquilinos das lojas quando pretendem encerrar ou pretendem mudar de ramo", defendeu o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, durante a sessão da reunião. Com a classificação destas 44 novas lojas, o programa fica com um total de 126 históricas para contar.

Este programa é uma iniciativa de apoio ao comércio tradicional alfacinha – que inclui uma linha de ajuda financeira à preservação, modernização e promoção destes lugares ou um sítio na internet para divulgação das lojas – já resultou numa exposição e até num livro com o selo da Tinta-da-China, uma viagem por espaços centenários e bicentenários da cidade.

No mesmo quarteirão da Suíça, foram distinguidas a Casa da Sorte e a Ourivesaria Portugal.

Conheça a lista completa (por ordem alfabética) das novas lojas:

A Provinciana

A. Molder

Arte Rústica

Auri Tecidos

Bahia Jóias

Baptista & Reis

Bota Alta

Campião

Casa da Sorte

Casa de Cafés Solposto

Casa Senna

Casa Testa

Companhia Nacional de Música

Domingos & Nogueira

Drogaria Central

E.E. Sousa & Silva

Ervanária Rosil

Espingardaria Belga

Folha d’Ouro

Galeria São Domingos

Gambrinus

Garrafeira Nacional

Glória Bar Lda - Bar Piri-piri

J. Júlio Pinto

Livraria Barata

Madeira Shop

Maguidal

Mariazinha

Marques & Sequeira

Numismática Diamantino

Oh! Lacerda

Ourivesaria Araújos

Ourivesaria Portugal

Palácio do Correio Velho

Papelaria Fernandes

Restaurante As Velhas

Restaurante Bonjardim

Restaurante Laurentina

Salão Musical

Senhor Vinho

Serranofil

Solar Antiques

Tricana

Vá-Vá Restaurante

+ Cinco coisas que não sabe sobre a Pastelaria Suíça

+ O caso dos azulejos da Praça da Figueira