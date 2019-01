Lisboa provou e aprovou 150 restaurantes (e seis são de topo)

Concurso gastronómico promovido pela Câmara Municipal de Lisboa distinguiu 150 restaurantes. Apenas seis foram dignos de receber o maior troféu – os “3 Garfos”. O Epur foi a novidade do ano – concorreu pela primeira vez e entrou directamente para o grupo dos melhores.

No Lisboa à Prova, quantos mais garfos, melhor – e, neste ano, foram seis os restaurantes que levaram o maior troféu, “3 Garfos”, para casa. A cerimónia de entrega de prémios deste concurso gastronómico, promovido anualmente pela câmara, pelo Turismo de Lisboa e pela Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, decorreu na quinta-feira, dia 10, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Henrique Sá Pessoa foi um dos chefs que teve de arranjar espaço na estante para um novo galardão, um par de meses após ter arrecadado a segunda estrela Michelin e ter entrado para o “clube” restrito de seis restaurantes portugueses com duas insígnias douradas – tudo isto, com o seu Alma (Chiado). A Feitoria (Belém) de João Rodrigues – que, apesar das previsões, ainda não agarrou a segunda estrela – também mereceu a tríade de talheres. De referir de ambos os restaurantes já tinham sido galardoados com o mesmo prémio em 2017 e que, no final do ano passado, a Time Out incluiu-os no seu pódio de chefs do ano.

Para além destes, o Panorama, restaurante do hotel Sheraton, a Varanda, do Ritz Four Seasons, e o River Lounge, do hotel Myriad by SANA, voltaram a distinguidos com o mais importante troféu. A estrear-se nos “3 Garfos” está o Epur, restaurante de fine dining que abriu há menos de um ano no Chiado, pela mão de Vincent Farges, chef francês que esteve dez anos à frente do restaurante da Fortaleza do Guincho.

Em comparação com o ano passado, há menos dois restaurantes distinguidos com o prémio máximo. No entanto, nesta 12.ª edição do certame, houve 150 premiados, mais 24 do que na edição anterior – 36 conseguiram os “2 Garfos” e 108 ficaram-se, para já, por um só.

As distinções resultam de cerca de 700 visitas realizadas por um júri seleccionado a restaurantes que se candidatem ao concurso e que se insiram nas categorias de cozinha tradicional portuguesa, cozinha do mundo ou cozinha contemporânea.

Esta é a lista completa dos restaurantes do Guia Lisboa à Prova deste ano:

Três Garfos

Alma

EPUR

Feitoria

Panorama

River Lounge

Varanda do Ritz.

Dois Garfos

1300 Taberna

A Cevicheria

Afuri

AKLA

Ânfora

Aura Lisboa

Bistrô4

Cafetaria Mensagem

Casa Lisboa

Eleven

Faz Figura

Flor-de-Lis

Grill D. Fernando

Lisboa à Noite

Local

Mercearia L’Praino

O Asiático

O Talho

Olivier Avenida

Peixaria da Esquina

Pesca

Quorum

Restaurante Jockey

Restaurante Lapa

Sacramento do Chiado

Sala de Corte

Sála de João Sá

Salsa & Coentros

Segundo Muelle

Sítio Valverde

Suba

Tasca da Esquina

The Old House

Valle Flor

Via Graça

Yakusa

Um Garfo

A Tapadinha

Adega da Tia Matilde

Água pela Barba

Águas Livres

Aldeia

Alecrim no Prato

Aprazível

Ararate – Armenian Restaurant

Azul e Branco

Bacalhau com todos

Balcão da Esquina

Balcão HSP

Bastardo

Bel’Empada

Bellalisa Elevador

Bistro Edelweiss

Bossa

Boteco do Largo

Brasserie de L’entrecôte-Chiado

Brasserie de L’entrecôte-Parque das Nações

Butchers

Cais da Pedra

Carnalentejana

Casa de Linhares

Casa de Pasto

Casa dos Pecados

Cervejaria Ribadouro

Ciao Gaucho

Clube Lisboeta

Costa do Malabar

Cruzzeria Lisboa

Delidelux – Av. da Liberdade

Downunder by Justin Jennings

Duetos da Sé

DUK

Duplex Restaurante Bar

El Bulo Social Club

Espaço Espelho d’Água

EsteOeste

Evereste Montanha – Av. Do Brasil

Fumeiro de Santa Catarina

Grelhados de Alcantâra

Il Covo

Jardim dos Sentidos

KOB – Knowledge of Beef

La Parisienne

La Pasta Fresca

La vita e bella

Leo Restaurante

LostIn Esplanada

Lumi Rooftop

Luz

Mãe Cozinha com Amor

Mar ao Carmo

Maria Catita

Masstige

Meson Andaluz

Momento HB

Moules & Beer

O Carmo

Ofício

Optimista

Os Tibetanos

Pão à Mesa com Certeza

Papi & Lobster

Paralelo 45

Pastanaga

Páteo Velho

Pesqueiro25

Pestiscaria Ideal

Pigmeu

Pimenta Rosa

Portugália Cervejaria – Belém

Portugália Cervejaria – Cais do Sodré

PSI Restaurante Vegetariano

Restaurante Café Portugal

Restaurante D’Bacalhau

Restaurante Dom Henrique

Restaurante Gardens

Restaurante Mediterrâneo

Restaurante Sessenta

Restaurante Típico O Madeirense

Restaurante Típico Senhor Vinho

Rio Maravilha

Rossio – Restaurante Bar Terraço

Sacramento Garrett

SOI – Asian Street Food

Solar 31 da Calçada

Solar dos Nunes

Sushi Café Amoreiras

Taberna da Esperança

Taberna do Lis

Tapisco

Terceiro Sentido Bistrô

The Decadente

The Insólito

The Vintage Lisbon

Trato 32

Travessa do Fado

Tsubaki

Unique Sushi Lab

Varanda de Lisboa

Viva Lisboa

Zambeze

Zazah

Zé do Cozido

Zero Zero Príncipe Real

