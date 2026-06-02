PetiscARia: no novo pop-up de Lisboa, rega-se o Verão com vermute

Até ao final de Julho, três vezes por semana, o Elevada dedica os fins de tarde ao petisco e aos vinhos artesanais. Com um toque brasileiro.

O Elevada, espaço multiusos em Arroios, prepara-se para a PetiscARia de Verão. Entre 3 de Junho e 31 de Julho, os finais de tarde ganham sotaque brasileiro, com vinhos artesanais, uma generosa lista de vermutes e pratos de partilha. O projecto efémero é assinado pela AR Cozinhas e Goles, a dupla criativa formada por Luciana Vale e pela sommelier Michelle Landgraf, que decidiu contornar a rigidez dos menus tradicionais para criar um ponto de encontro assente em bons copos e refeições descontraídas.

Para garantir a qualidade gastronómica, chamaram dois chefs, um dos quais da casa – o anfitrião, Danilo Martins, vocacionado para uma cozinha de conforto e memória. E Thomaz Badia, o cérebro por detrás das seis cozinhas da doBeco (rede de padarias em expansão, tendo inaugurado recentemente uma nova localização nas Avenidas Novas, com vista para os jardins da Gulbenkian). Badia levará ao pop-up pratos demonstrativos do seu trabalho na área das curas, defumações e fermentações.

“A promessa é simples: uma mesa partilhada onde entram e saem amigos, petiscos surpreendentes, e vinhos e vermutes a preços justos. O ambiente ideal para aqueles finais de tarde de Verão que dão vontade de eternizar”, lê-se em comunicado. “Serão apenas nove semanas dedicadas à arte de petiscar, beber bem e partilhar a mesa sem pressas”, embora não nove semanas inteiras: a PetiscARia funcionará apenas à quarta, à quinta e à sexta-feira, das 18.00 às 22.00.

Esta é mais uma faceta do Elevada, que já nos habituou à sua flexibilidade. Nascido da vontade de Jodie Stapleton, é simultaneamente co-work (com lugar na nossa lista de melhores sítios para estudar ou trabalhar em Lisboa) e um café com uma carta imaculada, adaptável a várias dietas – trunfo que lhe valeu a presença nas nossas escolhas para os melhores restaurantes saudáveis da cidade.

Rua José Estêvão 25C (Arroios). 3 Jun-31 Jul. Qua-Sex 18.00-22.00

As últimas de Comer & Beber na Time Out

Com a chegada da Primavera, aproveite os dias longos ao ar livre com as melhores esplanadas e os melhores quiosques de Lisboa. Se tem a operação biquíni em curso, dizemos-lhe onde estão os melhores restaurantes saudáveis, das saladas às sobremesas – e aqui tem os melhores sítios para sumos naturais e smoothies. Para experiências mais completas, espreite as nossas listas com os 100 melhores restaurantes em Lisboa e com os melhores novos restaurantes da cidade.