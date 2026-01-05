Não há duas sem quatro: padaria DoBeco chega este fim-de-semana às Avenidas Novas

A inauguração da nova padaria com pão de fermentação natural, pastelaria artesanal e café de especialidade está marcada para sábado, dia 10 de Janeiro.

Nasceu em Arroios, cresceu para Santos, reinventou-se na Estrela (desta feita especializada em bagels) e chega agora às Avenidas Novas: a DoBeco vai abrir na Rua Marquês Sá da Bandeira, mesmo em frente à Gulbenkian. O anúncio, em jeito de convite, foi feito no Instagram da padaria, que quer juntar na nova morada a sua “comunidade” e os “futuros vizinhos” – este sábado, dia 10 de Janeiro, entre as 09.00 e as 15.00, a inauguração promete “surpresas, pastelarias e muito café”.

View this post on Instagram A post shared by doBeco (@dobeco_padaria)

Híbrido de padaria, restaurante e pastelaria, como descrevemos aquando da primeira abertura na Estefânia, em Junho de 2023, a DoBeco é um projecto dos irmãos António e Lourenço Mello juntamente com o sócio Diego Haupenthal, que começou por produzir pão para abastecer restaurantes. Hoje, além de pão de fermentação lenta, com e sem glúten, serve pequenos-almoços, brunches e almoços – e ganhou fama também pela pastelaria caseira, com croissants, pains au chocolat ou rolos de canela a desaparecer das montras enquanto o diabo esfrega um olho. O café de especialidade é outra bandeira desde o primeiro dia, ao qual fazem companhia bebidas como matchas, kombuchas e sodas caseiras.

Rita Chantre

No lugar onde até há pouco tempo morava O Pão Nosso, nasce agora a terceira DoBeco – que em Julho de 2025 ganhou uma sub-marca, a Beco Bagels, com pães esburacados feitos na casa. Já então Lourenço Mello tinha deixado o aviso: a expansão vai continuar. Nos planos estão mais clientes (só restaurantes já são mais de 150 em Lisboa a receber pão da DoBeco), mais padarias, mais lojas de especialidade, mais receitas e, quem sabe, até uma fábrica maior.

As últimas de Comer & Beber na Time Out

Começar o ano a comer fora é difícil, mas não impossível. Para evitar desesperos financeiros, juntámos os melhores restaurantes até dez euros e, vá, na loucura, até vinte. No campo das novidades, tem pizza al taglio na Coccinella, bife no Blade, comida japonesa no After Dark ou a "neo-tasca" de Bernardo Agrela na Casa Capitão, a Mesa. Se ainda está a compensar tempo perdido, veja as nossas escolhas para o melhor de Lisboa em 2025.