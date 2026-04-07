Restaurante de Ljubomir Stanisic destruído em “incêndio de grandes proporções”

O Carnal vai funcionar “temporariamente” no Bistro 100 Maneiras, depois de o gastrobar mexicano ter sido consumido pelo fogo que deflagrou no hotel vizinho.

O incêndio que obrigou à evacuação do 9Hotel Mercy, na madrugada de 2 de Abril, ficou resolvido em pouco mais de meia hora. Quando a notícia chegou, já de manhã, os hóspedes que tinham sido retirados do espaço na Rua da Misericórdia já tinham voltado aos seus quartos. Mas, ao contrário do que poderia parecer, as consequências não ficaram por aí. Além do hotel, onde começou, o fogo alastrou ao vizinho Carnal, que ficou destruído.

O restaurante mexicano de Ljubomir Stanisic, e dos sócios Nelson Santos, Nuno Faria, Miguel Ângelo Fernandes e Manuel Maldonado, está fechado desde então. Esta terça-feira, em comunicado, falam num “incêndio de grandes proporções, que resultou na destruição total do espaço”. Ainda assim, sublinham a vontade de o reabrir. “É com profunda tristeza que comunicamos este incidente, mas também determinados a dar continuidade ao projecto.”

Até lá, o gastrobar funcionará noutro restaurante do chef jugoslavo, umas portas ao lado. “A partir de agora, e até à renovação do espaço, o espírito do Carnal manter-se-á vivo através de uma operação temporária no Bistro 100 Maneiras”, informa o mesmo comunicado. De segunda a domingo, o almoço serve-se das 12.00 às 14.30 e o jantar das 18.30 às 23.00.

“A destruição causada pelo incêndio representa uma perda material significativa, mas sobretudo emocional. Todas as obras de arte criadas exclusivamente para aquele espaço por Carlito Dalceggio, a ‘mitologia livre’ que marcou profundamente o espaço, a filosofia, o conceito do gastrobar, foram destruídas pelas chamas”, acrescenta a nota, prometendo-se logo a seguir “o compromisso de regressar forte e pronta para dar o seu máximo”.

Mariana Valle Lima Carnal

O Carnal abriu em Novembro de 2021, no espaço do antigo bar Double 9, do 9Hotel Mercy. “Música, arte, copos e boa comida. Os filhos do 100 Maneiras abriram o Carnal, um gastrobar mexicano cheio de atitude em Lisboa”, escrevia então a Time Out. A carta fazia-se – faz-se – de bons tacos e bons cocktails (não só, claro, mas são estas as apostas). “Este não é apenas mais um mexicano”, resumia o título do artigo. E assim pretende continuar.

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