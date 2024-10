Seis jantares terrivelmente assustadores para celebrar o Halloween em Lisboa

O hotel Lumen celebra o Halloween com um jantar muito especial, que arranca com o Drakula’s Starter, um cremoso de morangos e pérolas de mozarela. Seguem-se a Frankenfish Choice, corvina, polenta, lima, pudim de espargos e espuma de coentros, e os Hannibal’s Wishes, com novilho braseado, carolinotto de cogumelos e espuma de frutos silvestres. Ao momento doce, deu-se o nome de The Graveyard, com maçã granny smith assada injetada com doce de morango, coberta com gelatina preta e uma teia de algodão doce. Além de decoração a preceito, nas paredes do pátio serão projectadas imagens alusivas à noite das bruxas, para criar o ambiente adequado. O mesmo espaço será ainda palco do espetáculo residente ‘The Lisbon Light Show’, pelas 22.00. O menu tem o valor de 45€ por pessoa, com bebidas incluídas, e garante o acesso ao pátio, à projeção de Halloween e ao habitual espetáculo. As reservas deverão ser feitas para o 210 547 416 ou através do email info@restauranteclorofila.pt.