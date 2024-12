Os melhores restaurantes em Lisboa para o dia de Natal

O desafio foi lançado no ano passado e correu tão bem que Petra Sauer, directora-geral da Fortaleza do Guincho, voltou a lançar o repto a Gil Fernandes: por que não criar um menu de Natal que fuja de alguma forma ao habitual? O chef do restaurante com uma estrela Michelin não hesitou e nem o facto de o servir apenas durante uns dias o faz desviar do caminho. Pelo contrário, Gil usa esse exercício a seu favor e quem sabe alguns dos pratos não venham também a influenciar o caminho da Fortaleza. Para o dia de Natal, o menu tem sete momentos (175€) e o chef tanto serve lavagante como um peru biológico com couve bruxelas e uva passa, ou uma tarte de topinambur com requeijão e mel na sobremesa.