Para quem procura um almoço diferente – afinal, nem todos somos fãs de cabrito (não julgamos), embora também haja cordeiro com batatas e alecrim entre as opções –, o restaurante italiano do Sublime Lisboa pode bem ser a resposta. No Davvero, a proposta é um brunch à discrição, bellinis, incluídos. No domingo, haverá buffet com uma selecção de enchidos e queijos italianos, pão caseiro, pratos frios e saladas, pratos quentes, e sobremesas, incluindo o gelado do dia, feito pela equipa do restaurante. A isso junta–se um prato à escolha da carta, onde se encontra por exemplo o ravioli de camarão com limão, bisque e burrata com pimenta rosa ou o polvo grelhado, com creme de pimentos com paprika, couve-galega e molho de iogurte e lima. O valor do brunch é de 55€ por pessoas.