Siri, leva-me ao paraíso: o melhor da Zambujeira do Mar

Dê corda aos sapatos. E é bom que sejam apropriados a caminhadas longas, bem como o restante equipamento. No verão, os trilhos da Rota Vicentina não são aconselhados por motivos óbvios, mas se seguir as regras explicadas bem direitinho no site www.rotavicentina.com não tem como se meter em apuros. É aqui também que pode aceder aos mapas e planear a sua aventura (sim, prepare-se para suar), mas deixamos-lhe já aqui um aperitivo daquele que foi eleito um dos melhores trilhos de toda a Europa. Pela encosta poderá observar toda a expressão da força do oceano, com planícies varridos pelos ventos do mar, que, diga-se de passagem, nunca é igual ao restante, com um brilho cristalino por entre as ondas e profundezas azuladas. Por entre as rochas consegue encontrar ninhos de cegonhas, o único local de Portugal onde os criam tão perto da água. O Cabo Sardão é paragem obrigatória, sendo o ponto mais ocidental da Costa Alentejana, encimado pelo farol com 68 metros sobre o mar que esconde histórias de navios afundados na Antiguidade. O Trilho dos Pescadores diz-se ser um dos mais bonitos do mundo, pois além da diversidade de paisagens é também o mais aproximado da convivência com os locais. A descrição é prometedora: ”Portinhos de pesca artesanais, dunas avermelhadas, o perfume dos pinhais e o espectáculo único no mundo das cegonhas que nidificam nas falésias, tornam esta caminhada num verdadeiro bálsamo para os sentidos.” Para fazer devagar, ou não estivéssemos no Alentejo.