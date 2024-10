Bares temáticos em Lisboa para noites diferentes

The Kissaten tem vários argumentos a seu favor. No entanto, o que vai ser puxado para os títulos e servir de cartão de apresentação ao bar, aberto desde Setembro de 2024 no hotel Locke Santa Joana, é este: tem a maior selecção de whiskies do país, com cerca de 120 garrafas diferentes. Por agora. A colecção de discos é igualmente vasta – ou não fosse The Kissaten inspirado nos listening bars japoneses dos anos 60.