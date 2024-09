Quatro razões para voltar ao Time Out Market em Setembro

Assim como as bancas do vizinho Mercado da Ribeira mudam de estação para estação, também os restaurantes do Time Out Market trazem novidades em Setembro. A chef Susana Felicidade acrescentou um menu de pratos do dia que variam durante a semana e onde se encontram coisas como um bacalhau com natas, um arroz cremoso de porco ibérico ou uns peixinhos da horta com arroz de tomate. A Tartine trouxe as taças de açaí para o mercado; o Sea Me acrescentou um tártaro de atum em brioche tostado com chocolate branco e lima à carta; e o chef Miguel Castro e Silva apresenta o atum com pimento da terra, esmagada de batata-doce e espinafre.