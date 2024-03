No Verão de 2014, um veterano da II Guerra Mundial sai às escondidas do lar de idosos onde reside, para ir assistir às comemorações dos 70 anos do desembarque do Dia D na Normandia. Michael Caine, que interpreta o papel principal, anunciou que se ia reformar e que este seria o seu filme. Glenda Jackson, que contracena com ele, morreu pouco depois da rodagem acabar. A Última Evasão, de Oliver Parker, baseia-se numa história real.

Estreia a 7 de Março