Estão quase aí as férias de Natal dos miúdos. Saiba o que fazer com eles

Passar as férias a malhar – mas que bela ideia, tendo em conta os chocolates dos calendários do advento desde o dia 1 de Dezembro, os doces típicos do Natal e a tendência para passar os dias sem escola esticados no sofá. O Club 7, no Parque Eduardo VII, desafia crianças dos 4 aos 13 anos a divertirem-se entre aulas de téns, padel, natação e zumba, complementadas com ateliers de cozinha e de artes plásticas.

Clube V. 18-20 Dez, 23-27 Dez e 30 Dez-3 Jan (encerrado nos dias 25 Dez e 1 Jan. A 24 e 31 Dez até às 15.00). 09.00-17.00. 50€ (um dia)-380€ (duas semanas). clubinho@club7.pt