Seis sítios para beber cocktails lindos de morrer

Ingredientes como anchovas, queijo, ou gordura de pato são comuns na gastronomia, mas quase sempre impensáveis na coquetelaria. Pelo menos até agora. É que no Sneaky Sip, no Príncipe Real, dos mesmos donos do popular Café Klandestino, no Intendente, são eles as estrelas no copo. Na carta do speakeasy encontram-se, então, criações surpreendentes – tanto no sabor, como na estética. O duck fat é um cocktail interactivo finalizado pelo cliente, na mesa. A receita é composta por whiskey que é cozinhado com a gordura do pato, conhaque com pimenta preta e pimenta de Sichuan, vinho e um aromatizante. O cocktail é concluído com uma espetada de presunto de pato flamejada.