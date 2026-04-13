Chef Luís Gaspar deixa a Plateform depois de 13 anos no grupo

Luís Gaspar prepara-se para “seguir um novo caminho”. Até aqui, o chef comandava três das principais cozinhas da Plateform: Sala de Corte, Brilhante e Pica-Pau.

“Após 13 anos marcantes no grupo Plateform, chega o momento de seguir um novo caminho.” Foi assim que Luís Gaspar revelou esta segunda-feira, 13 de Abril, a sua saída da empresa em que se tornou um dos principais rostos da restauração em Lisboa.

O chef era o responsável por alguns dos mais relevantes restaurantes da Plateform. Desde logo pela Sala de Corte, que liderava desde o início, em 2015, e que transformou numa das melhores steakhouses do mundo, com reconhecimento da World’s Best Steakhouses. Em 2022, abriu com o grupo mais dois restaurantes: o Brilhante, inspirado nos cafés lisboetas de outrora, e o Pica-Pau, inspirado pelo receituário fixado por Maria de Lourdes Modesto.

“Foram anos de grandes projectos, desafios constantes e de uma enorme valorização do meu percurso enquanto cozinheiro, repletos de cumplicidade, sentido de compromisso, trabalho de equipa e muitas conquistas”, lê-se no curto comunicado de saída. O chef sublinha “o privilégio” que teve de desenvolver projectos que o orgulham e que “deixam uma marca no panorama da gastronomia em Lisboa”. Agora, diz, é “tempo de pausa”.

Nascido em Leiria, em 1991, Luís Gaspar promete partilhar novidades “mais à frente”. Nos agradecimentos, além da equipa, dos fornecedores, dos parceiros e dos clientes, deixa uma nota “especial” a Rui Sanches, CEO da Plateform – “pela confiança e pelo investimento, que me permitiram crescer e alcançar tantos sucessos”. Luís Gaspar é o segundo chef de primeira linha que o grupo perde em poucos meses, depois de Henrique Sá Pessoa.

A Plateform detém restaurantes como o Browers Beato, o Coyo Taco, a Casa de Frango ou o Tapisco, tal como marcas que se encontram por toda a cidade, como o Honest Greens, o Honorato, a Zero Zero, o Vitaminas ou o Wok To Walk. Há dois restaurantes de alta cozinha que fazem parte do portefólio mas que estão fechados: o Alma, que ficou no grupo apesar da saída de Sá Pessoa, e o Tavares, clássico absoluto há vários anos à espera de projecto.

Arlei Lima Brilhante

Sabia que o prato preferido de Luís Gaspar é arroz de cabidela? E que não suporta comer lentilhas? No inquérito ao chef que publicámos em 2023, revela ainda o seu petisco e a sua sobremesa predilecta, o seu condimentos favorito e a coisa mais estranha que já provou.

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