Louise Bourrat deixa o Boubou’s para o restaurante se afastar do fine dining

André Lança Cordeiro é o novo chef do Boubou’s. Na próxima carta, a apresentar em Maio, já não haverá menus de degustação. O futuro do restaurante passa pelos clássicos da cozinha francesa e por um ambiente menos formal, de “convivialidade”.

Louise Bourrat vai deixar o Boubou’s. O restaurante familiar que partilha desde 2018 com o irmão e a cunhada, Alexis e a Agnes Bourrat, vai seguir um caminho diferente ao que a chef vinha há anos a traçar nesta cozinha do Príncipe Real. A ideia é voltar a funcionar como um bistrô, tal como inicialmente, e afastar-se do fine dining e da ambição Michelin. O último serviço de Louise será este domingo, 12 de Abril. No seu lugar ficará outro chef habituado a trabalhar produto português com muita influência francesa: André Lança Cordeiro, do Essencial.

“Queremos trazer o Boubou’s para um patamar mais familiar, mais próximo das pessoas, onde os clientes podem regressar em qualquer ocasião: com amigos, num aniversário ou num jantar de família”, afirma Lança Cordeiro, citado em comunicado. “As pessoas procuram cada vez mais restaurantes informais, íntimos mas com uma boa energia, um serviço afável e comida desempoeirada (mas com exigência). É o que pretendemos aqui.” O chef – que se manterá no vizinho Essencial, no Bairro Alto – deverá apresentar nova carta em Maio.

O anúncio foi feito esta quarta-feira, trazendo a promessa de transformar o Boubou’s num restaurante menos formal, mais “vibrante” e mais acessível, apenas com serviço à carta. Ou seja, um bistrô francês, como no início. “Vamos manter a alma do lugar, mas com uma energia renovada e uma linguagem mais actual, alinhada com a forma como as pessoas querem sair e comer hoje”, diz Alexis Bourrat, citado na mesma nota. Para o director-geral do Boubou’s, não se trata de um passo atrás – pelo contrário, “é uma evolução”.

A mensagem que Alexis deixa publicamente à irmã é de orgulho: “A Louise foi construindo o seu caminho com uma força e um talento incríveis e hoje é uma chef afirmada, segura, pronta para voar com as suas próprias asas. É com naturalidade que cada um segue o seu caminho. Aquilo que quero explorar leva-me numa direcção, e aquilo que a Louise quer construir leva-a noutra. E isso é bonito. É um capítulo que se fecha com orgulho, leveza, e um sorriso”.

Alexander Gekiere Boubou's

Em Janeiro, no jantar de apresentação de um menu de degustação mais curto e com a possibilidade de pedir alguns pratos à carta, em que a Time Out esteve presente, Alexis Bourrat já aflorava a dificuldade que o restaurante estava a sentir para se manter no campeonato da alta gastronomia, dado o período difícil que o sector atravessa. Assim como dava conta da resistência de Louise em moderar a ambição na cozinha – algo que dizia, tal como agora, encarar com naturalidade. Ainda havia a expectativa da primeira estrela Michelin, que não chegou na gala do Funchal.

“Entrei no Boubou’s com 23 anos e parto como uma mulher de 31. Consegui emancipar-me como chef e como mulher, mas hoje sinto também necessidade de me emancipar como restauradora e como ser humano. Vou finalmente aproveitar para abrandar o ritmo, depois de tantos anos sem parar”, diz Louise no mesmo comunicado. Essa emancipação significa que outro projecto virá. Até lá, o seu Gancho, em Alfama, será o sítio onde a encontrar. Quanto ao Boubou’s, manterá, até à introdução da nova carta, a sua “actividade habitual com um menu que reúne os pratos mais emblemáticos de Louise Bourrat, como forma de celebrar essa herança e permitir aos clientes despedirem-se do trabalho” da luso-francesa.

DR Alexis Bourrat e André Lança Cordeiro

Voltando ao futuro, André Lança Cordeiro já se encontra a preparar a sua estreia no Boubou's. Sobre o que o distinguirá do Essencial, o chef sublinha que, “embora tenham ambos inspiração francesa, acabam por ter estilos diferentes”. “O Essencial é mais focado numa cozinha de autor, com foco em produtos da estação. No Boubou’s, para além de a carta ser mais focada em clássicos, há também um grande cuidado com a atmosfera do restaurante, para que os clientes sintam joie de vivre, convivialidade”.

Rua do Monte Olivete, 32A (Príncipe Real). Ter-Sáb 19.00-00.00

As últimas de Comer & Beber na Time Out

Está à procura dos melhores restaurantes de Lisboa? Escolhemos os 100 que mais nos entusiasmam para 2026. Se o que quer são novidades, espreite os artigos fresquinhos sobre o Kimbap de Belém, o Henrique Sá Pessoa, a Bonkers, o Epic, o Flamma e o Faminto. O que não pode mesmo perder é a chegada de Vasco Coelho Santos à capital: no Lamina, quer pôr-nos a comer o animal do princípio ao fim. O chef do Porto terá em Inês Azevedo o seu braço direito, o que nos deixou com vontade de actualizar a lista das mulheres chefs que tem de conhecer em Lisboa.