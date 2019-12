Onze restaurantes de Lisboa vão ter mesa reservada para quem mais precisa

A iniciativa é da agência Nuts Branding que se volta a juntar à Re-food para a segunda edição de Uma Mesa Para Todos.

Uma mesa reservada em bons restaurantes para beneficiários da Re-food é o convite lançado pela agência Nuts Branding, agência de publicidade especializada em gastronomia e turismo, que este Natal quer triplicar o número de refeições servidas no último Natal. A premissa do projecto é simples: dar a oportunidade a quem habitualmente não tem de entrar num bom restaurante, escolher a refeição que quiser e ser servida com igual respeito e dignidade. O objectivo este ano é chegar às 300 refeições nos restaurantes que aderirem à iniciativa Uma Mesa Para Todos.

Na edição 2018, a Nuts Branding lançou o convite aos clientes, mas este ano o desafio foi lançado a nível nacional, novamente com o apoio da rede Re-food, a iniciativa que diz não ao desperdício dos restaurantes e distribui as sobras por quem mais precisa. “O ano passado, a reacção dos beneficiários da Re-food e dos coordenadores dos núcleos foi muito motivadora. Não me esqueço que houve um rapaz que dizia emocionado que há muitos meses não lhe acontecia algo tão bom”, afirma Patrícia van Zeller, co-fundadora da Nuts Branding. Motivo mais do que suficiente para a agência querer alargar a iniciativa, que é “uma experiência de inclusão através da comida e do serviço do seu restaurante”, acrescenta van Zeller.

Em Lisboa, os restaurantes que até agora aderiram à iniciativa são o SÁLA, o Atlântico, o Palácio Chiado, o Panorâmico by Marlene Vieira; a Peixaria da Esquina e a Oficina da Esquina, o Dom Alimado do hotel Júpiter; as pizzarias In Bocca al Lupo e Zero Zero, o Chica Chica Boom e a Taberna do Sal Grosso. Mas há mais aderentes nas cidades de Vila Real, Gaia, Lisboa, Cascais, Almada e Lagoa, numa lista que pode continuar a crescer com as adesões que ainda podem ser feitas durante o mês de Dezembro na página oficial da Uma Mesa Para Todos.

+ EPAL oferece chá e café na Avenida da Liberdade

+ "Luísa convida": almoço comunitário aquece Natal do Intendente