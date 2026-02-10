“Óscares do vinho” brindam à Nunes Real Marisqueira e aos chefs Vítor Matos, Rui Silvestre e Rita Magro

Gastronomia, hotelaria e vinho, muito vinho: descubra os melhores de 2025, segundo a ‘Revista de Vinhos’, com mais de 35 anos de história.

Na passada sexta-feira, dia 6 de Fevereiro, juntaram-se na Alfândega do Porto mais de 900 convidados, entre enólogos, produtores, chefs e empresários, para assistir à entrega dos prémios anuais que a Revista de Vinhos distribui desde 1996 (conhecidos como os Óscares do vinho portugueses).

Entre os melhores de 2025, no campeonato da restauração, destacam-se os chefs Vítor Matos e Rui Silvestre. O primeiro, com cinco estrelas Michelin – é o português mais galardoado pelo guia vermelho, com duas estrelas no Antiqvvm, uma no Blind (no Porto), uma no Oculto (Vila do Conde) e uma no 2Monkeys (Lisboa) – recebeu o prémio de Personalidade do Ano na Gastronomia; o segundo, responsável pela cozinha do também estrelado Fifty Seconds, na Torre Vasco da Gama, em Lisboa, foi distinguido como Chefe de Cozinha do Ano.

Rita Magro, que deixou recentemente o restaurante Blind para se aventurar num novo projecto, o Atrevo, no Porto, venceu na categoria Chefe Revelação do Ano.

A Nunes Real Marisqueira, em Belém, alcançou o título de Serviço de Vinhos do Ano. Já o Restaurante do Ano foi para os Açores: ganhou o Bioma, projecto de Rafael Ávila Melo e Franco Pinilla, na ilha do Pico. O Destino Gastronómico de 2025 foi Braga.

Francisco Romão Pereira Rui Silvestre, chef do Fifty Seconds

E se estamos a falar de vinhos, os sommeliers não podem ficar de fora. Para a Revista de Vinhos, o melhor do ano que passou foi Augusto Brumatti, head sommelier do hotel algarvio Vila Vita Parc, com seis projectos gastrómicos – entre eles o restaurante Ocean, com duas estrelas Michelin.

Passando à hotelaria, o prémio de Enoturismo do Ano foi atribuído ao projecto Beira Interior Wine Villages, que propõe um roteiro unificador de um território que vai do distrito da Guarda até ao de Castelo Branco, numa parceria da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior com as Comunidades Intermunicipais das Beiras e Serra da Estrela e da Beira Baixa com o apoio do Turismo de Portugal.

Fique a conhecer, abaixo, outros prémios de 2025 distribuídos pela Revista de Vinhos.

Produtor do Ano: Herdade do Sobroso;

Vinho do Ano: Tinto Cartuxa Reserva 2019;

Produtor de Vinhos Fortificados do Ano 2025: Pereira d´Oliveiras, produtor de Vinhos Madeira;

Enólogo do Ano 2025: a dupla Sandra Tavares da Silva e Jorge Serôdio Borges, mentores e criadores da Wine & Soul;

Enólogo Revelação: Ricardo Gomes, dos projectos que juntam o grupo hoteleiro Vila Galé com a empresa Madre, de António Parente, na Quinta do Val Moreira, no Douro, e no Paço do Curutelo, na região dos Vinhos Verdes;

Personalidade do Ano no Vinho: Francisco Toscano Rico, em reconhecimento pelo trabalho promovido na liderança da Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa;

Empresa do Ano: Abegoaria (com um volume de negócios na ordem dos 53 milhões de euros e uma produção média anual de 20 milhões de garrafas, entre as quais o ‘blockbuster’ Porta 6);

Produtor Revelação do Ano: VineVinu;

Marca do Ano: Duas Quintas (Douro);

Viticólogo/Investigador do Ano: Renato Neves, responsável de viticultura da Herdade das Servas (Alentejo) e Casa da Tapada (Verdes);

Produtor Artesanal do Ano: Helena Castro, proprietária do pão-de-ló de Alfeizerão;

Compra do ano: tinto Porta 6 2023, elaborado pela Vidigal Wines, do grupo Abegoaria.

