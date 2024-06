Quanto maior, melhor: prepare-se para o dia mais longo do ano

As temperaturas máximas só voltam a estar acima dos 22º no sábado, 22 de Junho. Mas o solstício de Verão acontece já esta quinta-feira, dia 20. É o dia mais longo do ano no hemisfério norte. E há até quem o festeje com pompa e circunstância, como a Aldeia de Montanha de Alvoco de Serra, que todos os anos dá às boas-vindas ao Verão com a Festa do Solstício. Se ainda não tem programa para celebrar a efeméride, pense em fazer uma escapadinha ou, também serve, como a aproveitar em Lisboa. Esplanadas e jardins é o que não falta. O sol só se vai pôr pelas 21.05.

O que é o solstício de Verão?

O nosso planeta gira em torno do Sol e em torno do seu próprio eixo, uma linha recta imaginária que atravessa a Terra do Pólo Norte ao Pólo Sul. Mas esse eixo não é perpendicular ao plano orbital da Terra, estando inclinado cerca de 23,5º. É por isso que, durante o ano, os pólos Norte e Sul se inclinam para o Sol em ângulos diferentes. Quando um dos hemisférios atinge a sua máxima inclinação em direcção ao Sol, o chamado solstício de Verão acontece nesse mesmo hemisfério. No hemisfério norte, costuma acontecer a 20 ou 21 de Junho. Este ano, é já esta quinta-feira, dia 20, o que significa que teremos mais luz solar e, em consequência, o dia mais longo do ano, com cerca de 15 horas e 56 minutos.

O que é que o dia mais longo do ano significa?

Primeiro, que o Verão chegou oficialmente. Depois que, em muitos lugares do hemisfério norte, como em Stonehenge, e até em certas localidades portuguesas, como a já mencionada Aldeia da Montanha, se vão realizar festas e festivais. E, terceiro, que logo a seguir ao dia mais longo do ano, os dias só vão ficar cada vez mais curtos. Por volta do equinócio de Outono, que se assinala a 22 de Setembro, a duração dos dias e das noites será praticamente igual.

Em Lisboa, não faltam propostas para estes dias longos de Junho, incluindo coisas para fazer inteiramente grátis. Sem esquecer, claro, que os arraiais de Santo António ainda não terminaram.

