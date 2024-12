65€ (1kg)

Cumprindo a tradição italiana, o Rocco apostou para este Natal em duas opções de panettone. A tradicional segue a receita de Natal, em que a massa é preparada com Liveto di Madre, complementando-se com sultanas, aromatização de baunilha de Madagáscar e citrinos Sicilianos, mel e da manteiga. E depois há a versão de chocolate com pedaços de chocolate negro 70%. O levantamento tem de ser feito no restaurante no Chiado.