Coisas para fazer em Lisboa até 5€

Fim-de-semana é para passear e é isso que propõe a Sociedade Musical União Paredense (SMUP) nas suas extremamente originais caminhadas. São uns 7 a 8 quilómetros em percursos pelo Parque Natural de Sintra-Cascais, com um tema de conversa para cada passeio. Algures no caminho, faz-se uma paragem para ouvir os solistas da SMUP a tocarem os temas que preparam para esse passeio. O donativo mínimo para a participação na Caminhada com Música é de 5€ e é aplicado na compra e reparação de instrumentos (o ano passado compraram três clarinetes). A organização pede que traga água, impermeável, agasalho, pequeno farnel e boa-disposição.

Inscrições em coordenacao@smup.pt. Próximas edições, sempre às 09.30: 23 de Março, Celebrando o Equinócio com Monteverdi, com partida da Praia da Adraga (Almoçageme); 27 de Abril, As praias e enseadas secretas do Guincho com o amigo João Sebastião; e 25 de Maio, Os caminhos da Água e Handel, com partida da Malveira da Serra.