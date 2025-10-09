A máxima é aproveitar o que os museus têm para dar e apanhar um arzinho logo a seguir. O Jardim da Gulbenkian é uma referência para a arquitectura paisagista portuguesa e um verdadeiro retiro no centro da cidade, quer seja para piquenicar, ler ou deixar os miúdos correr. Há um lago, patos a vadiar e mais de 200 espécies de flora para descobrir. Dentro de portas, o que não falta são exposições para ver, incluindo a Coleção CAM (10€). Aos domingos, a partir das 14.00, ninguém paga.
Dar uma mão à cultura e outra à natureza é fácil quando o destino é um museu com jardim. Lisboa e Cascais estão cheias de espaços que combinam exposições interessantes com recantos verdes perfeitos para uma pausa. A proposta é simples: visitar as mostras em cartaz e aproveitar o jardim para esticar as pernas, ler um livro ou tomar um café ao ar livre – a ordem fica ao gosto de cada um. Entre arte e natureza, estes museus com jardim convidam a abrandar o ritmo e transformar uma visita cultural num programa completo.
