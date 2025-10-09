Este antigo palácio de veraneio, enquadrado pelo que resta de uma antiga quinta senhorial, é o núcleo-sede do Museu de Lisboa. A exposição permanente mostra a evolução da cidade desde a pré-história até ao início do século XX, mas há quem lá vá só pelos jardins, para tardes de sossego e leituras demoradas, com pavões como companhia. Estão divididos em três: o jardim de buxo, mais imperial e com esculturas de Bordallo Pinheiro, o bosque com arvoredos altos e uma aragem fresca, e o amplo relvado. Há visitas orientadas todos os sábados, às 11.00, e não é preciso inscrever-se previamente.