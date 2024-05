Quando o grupo Sana renovou os edifícios da antiga discoteca BBC e do Piazza di Mare, na vizinhança do MAAT, no espaço da BBC nasceu um local para receber grandes eventos privados e festas temáticas, o SUD Lisboa Hall; e no Piazza di Mare, o Sud Lisboa Terrazza, com um restaurante com dois espaços diferentes, esplanada e quiosque no rés-do-chão; e uma piscina e pool bar à noite no primeiro andar. Diz-se que a piscina – infinita, claro – é a mais instagramável de Lisboa, com vista para o Tejo e para a ponte 25 de Abril. Este ano, a partir de 17 de Maio, pode dar mergulhos todos os dias, das 10.00 às 18.00 (aos domingos é até às 21.00), hora em que aparece o DJ para animar o resto da noite. O acesso diário custa 95€/pessoa e inclui lugar garantido de espreguiçadeira ou poltrona durante o dia inteiro, serviço de finger food snack, sumo natural e café às 11.30, serviço de light snack e flute de espumante ou cocktail às 16.00, serviço de águas e utilização de balneário, cacifo, toalha e chinelos. Para fazer reserva, envie e-mail (rsv.grupos@sudlisboa.com).

SUD Lisboa, Pavilhão Poente, ao lado do MAAT, na Avenida Brasília. Seg-Sáb 10.00-18.00 e Dom 10.00-21.00. 95€/pessoa