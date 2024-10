As 12 melhores salas de concertos de Lisboa

Depois de profundas obras de reabilitação, esta sala histórica do Parque Mayer reabriu em Novembro de 2016, com capacidade para algumas centenas de pessoas e compatível com as exigências e versatilidade das produções musicais contemporâneas. Durante meia dúzia de anos, esteve cedido à produtora Sons em Trânsito, tornando-se palco habitual de concertos, todavia, desde que a EGEAC tomou conta do cineteatro, na recta final de 2023, a agenda perdeu o fôlego.