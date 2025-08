O antigo Elefante Branco viajou uns metros para se instalar neste espaço que abriu portas em 2018 e onde não falta um elefante branco em mármore no hall de entrada. O espaço tem uma sala privada com garagem própria onde podem jantar 12 pessoas. Tem também outra sala com 180 lugares sentados e um balcão com imagens do Kama Sutra talhadas em madeira. Para comer, há bacalhau assado, bife à Elefante Branco ou magret de pato.