Adeus, HBO. Olá, Max. Novo serviço de streaming aposta no desporto

Jogos Olímpicos, Roland Garros, 24 Horas de Le Mans, Tour de France. São estas algumas das competições que poderá assistir na nova plataforma Max, que chega a Portugal a 21 de Maio em substituição da HBO Max. O lançamento tinha sido anunciado em Março, mas esta terça-feira foram revelados mais pormenores, numa conferência de imprensa que decorreu no MAAT. A aposta desportiva destacou-se.

“O desporto vai ser quase o blockbuster no Max.” Luís Piçarra, production manager da Eurosport, começou por defender assim uma das grandes apostas da nova plataforma, que irá oferecer “a possibilidade de termos mais do que apenas um ângulo de visão” dos vários directos que passarão a estar disponíveis nos canais Eurosport da Max – o que, nas suas palavras, irá “modificar bastante a forma como as pessoas vão poder ver o desporto”. Isto significa que os telespectadores passam a ter a opção de escolher qual a câmara que querem ver, “sempre que houver esta possibilidade”. “Esta é uma mudança grande no que toca às plataformas de streaming, que até agora têm-se baseado muito nas séries, nos documentários, nas coisas gravadas [...]. O directo não tem estado nas plataformas de streaming, é por isso que o Max marca aqui uma diferença importante”, diz Piçarra.

Os Jogos Olímpicos, por exemplo, que arrancam em Paris a 26 de Julho, “têm qualquer coisa como 38 locais diferentes” a partir dos quais serão emitidas transmissões televisivas em simultâneo, colocadas à disposição no Max. “E serão as pessoas, depois, que vão ter a oportunidade de escolher. Quero ver boxe? Vejo boxe. Quero ver atletismo? Vejo atletismo. Quero ver, por exemplo, os portugueses? Nós vamos trabalhar desta forma: vamos fazer um tag, digamos, uma etiqueta, e isto vai permitir às pessoas que estão em casa saber, imediatamente, que, naquele momento, naquela altura, está o português a entrar em acção”, destaca o gestor.

Pepê Rapazote volta a interpretar um narcotraficante

O novo Max está a fazer uma aposta nos conteúdos falados em português e aguardamos a nova temporada da série documental A Grande Onda da Nazaré. Mas uma das novas produções que está a caminho é a nova série de Leonel Vieira, de seu nome Faváritx, uma co-produção entre Portugal e Espanha com um enredo que mistura narcotráfico e um assassino em série. A rodagem arrancou há três semanas na ilha espanhola de Minorca, uma das localizações de Faváritx, a par de Valência e da cidade do Porto e arredores.

Esta parceria ibérica envolve duas produtoras espanholas (Empátic Comunicacions e TV On) e uma portuguesa (Volf Entertainment), contando com o apoio à produção da RTP e da Max, e Leonel Vieira revelou o elenco português, com destaque para Pepê Rapazote que volta a interpretar um narcotraficante – o mesmo ofício que tinham os seus personagens das séries Narcos, Rabo de Peixe, Operação Maré Negra e Rainha do Sul. Mas Leonel Vieira, que revelou ter sugerido Rapazote para este papel, acredita que “todos os personagens se podem reinventar e fazer mil vezes”. O elenco conta ainda com os portugueses Carolina Carvalho (Pôr-do-Sol), Benedita Pereira (Rabo de Peixe), Adriano Luz (Cuba Libre) e João Baptista (Vanda). “A trama central é um aparente suicídio: uma política local aparece morta no início da história e dois jovens polícias começam a investigar e a perceber que é um assassino em série que faz com que pareçam suicídios. Depois os crimes têm um denominador comum, porque os mortos são conhecidos de infância que guardam um segredo”, explica Leonel Vieira, descrevendo a produção como “um thriller de suspense com um visual um bocadinho rural”, com uma personalidade visual distinta e um “toque especial por ser um thriller fora do eixo das grandes cidades”.

©DR Pepê Rapazote, em 'Operação Maré Negra' (temporada 2)

Também a caminho do Max está Dona Beija, uma “série-novela”, diz Rita Pereira, que integra o elenco desta produção brasileira. A história é inspirada nos livros biográficos e histórias da Ana Jacinta de São José, mais conhecida como Dona Beija e feiticeira de Araxá, que na década de 1980 já tinha originado uma telenovela. Com 40 episódios, Dona Beija recorda a história real de “uma mulher muito à frente para o tempo dela, que lutou muito pelos direitos das mulheres e se impunha perante uma sociedade muito patriarcal”, observa a actriz portuguesa. “Aborda temas como a homossexualidade, transgéneres, feminismo e imensos assuntos de hoje em dia”, explica, destacando uma realidade do século XIX “em que os negros também tinham posições de poder”.

Rita Pereira interpreta Siá Boa, personagem filha de uma indígena brasileira e de um português, e não é a única portuguesa a participar nesta produção brasileira: um dos criadores é o argumentista António Barreira (A Impostora) e um dos realizadores é Hugo de Sousa (Morangos com Açúcar – O Filme). Comparando com a telenovela brasileira emitida em 1986, a actriz não esconde que este enredo promete “muito sexo”. “Nos anos 80 nunca pôde ser uma história tão real como agora, no século em que vivemos. Há 40 anos passaram algumas coisas que chocaram o Brasil, mas agora não aconteceram todos os bloqueios de há 40 anos. E tudo o que aparece não é oferecido, faz sentido acontecer. E temos imagens épicas como a Dona Beija nua num cavalo branco a atravessar a cidade”, descreve, sublinhando os “mil metros quadrados de uma cidade cenográfica de sonho”.

E ainda…

Nenhuma data foi avançada, incluindo de novas temporadas de séries estrangeiras que fazem parte do catálogo da Max, como True Detective, Euphoria, The Last of Us, White Lotus. Apenas se sabe que a segunda temporada de House of the Dragon chega a 17 de Junho. Também prometidos no streaming do Max estão as séries Dune: The Prophecy; Welcome to Derry; The Pinguin; ou uma adaptação em episódios da saga Harry Potter. No campeonato da sétima arte, estão prometidos os filmes Duna 2; Furiosa: Uma Saga Mad Max; Godzilla vs Kong: O Novo Império; The Watchers e Trap, de M. Night Shyamalan; Beetlejuice 2; e Joker: Folie à Deux.

