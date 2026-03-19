As sandes de entrecôte e batatas fritas do XXL têm agora um quiosque próprio na Avenida

Menos de um mês depois do lançamento da sandes Steak & Frites através de um serviço de entregas, Mateus da Costa anuncia a abertura de um novo espaço do Grupo Olivier. Simbolicamente no Dia do Pai, para mostrar que tal pai, tal filho.

O pão tem o tamanho de um antebraço adulto. Lá dentro, bife e batatas fritas. A sandes lançada no final de Fevereiro pelo Grupo Olivier é essencialmente um prato – e um prato substancial, o Steak & Frites do XXL – embora seja servido de maneira a ser possível pegar e andar. Inicialmente anunciada como um exclusivo da Uber Eats, a robusta sandes acaba de ganhar um espaço próprio, o quiosque número 5 da Avenida da Liberdade, onde antes estava um Banana Café. Está aberto a partir desta quinta-feira, 19 de Março.

O projecto é de Mateus da Costa, filho de Olivier da Costa, e a inauguração no Dia do Pai não é um acaso. E é o bem conhecido chef e empresário quem o diz, numa publicação nas redes sociais: “Não podia desejar algo melhor… ver o meu filho abrir o seu restaurante é, para mim, um motivo de grande orgulho”.

Na ementa, há apenas duas opções. Muda o molho, que pode ser Café Paris ou molho Olivier. A base é igual: uma baguete com 100 gramas de entrecôte e batatas fritas. Custa 14,90€ (menos do que na Uber Eats).

“Após um enorme sucesso de vendas na Uber Eats, onde esgotamos vários dias, decidimos abrir o nosso quiosque numa zona nobre da cidade de Lisboa”, diz Mateus da Costa, citado em comunicado, justificando assim a rápida mudança de planos para esta sandes, face ao mês passado. Na mesma nota, o Grupo Olivier informa ainda que “este é apenas o início”. “O espaço nasce com uma série de ideias e activações pensadas para dinamizar o quiosque ao longo do tempo, criando uma ligação próxima com o público”.

Pedro Ciriaco Steak & Frites

O quiosque “marca a entrada da nova geração do grupo no desenvolvimento de conceitos mais descontraídos, acessíveis e pensados para o ritmo urbano”, continua o comunicado. “O ambiente informal, aliado a uma forte identidade visual e a uma comunicação irreverente, reflecte o espírito da marca e a visão de Mateus da Costa para este projecto”, com o qual “dá continuidade ao legado familiar”, levando “uma nova energia e visão ao portefólio do grupo, com foco na inovação, na proximidade e nas tendências de consumo”.

Em Lisboa, o Grupo Olivier inclui restaurantes como o referido XXL, o ÀCosta, o Yakuza ou os mais recentes Mimi e Osteria La Famiglia.

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