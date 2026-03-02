Quatro noites a quatro mãos: Gancho festeja aniversário com chefs convidadas

O restaurante de Louise Bourrat e Marco Cossu em Alfama abriu no Dia da Mulher de 2025. Um ano depois, é com “talento feminino” – Inga Martin, Federica Baldini, Liz Almeida e Leonor Godinho – que fazem a festa. São “jantares irrepetíveis”.

O Gancho faz um ano no domingo, 8 de Março. A data de abertura não foi ao acaso. Foi “uma homenagem às mulheres que nos alimentaram e nos transmitiram o amor pela comida e pela hospitalidade”, apontam Louise Bourrat e Marco Cossu no convite para a festa de aniversário, que se vai estender durante quatro noites, com outras tantas convidadas na cozinha – precisamente quatro mulheres chefs, para celebrar também “o talento feminino”.

Louise é uma cara bem conhecida da nossa gastronomia. A chef luso-francesa afirmou-se com o Boubou’s, um bistrô no Príncipe Real que evoluiu para fine dining com aspirações a estrela Michelin. Neste restaurante, em Alfama, serve a sua cozinha do coração, inspirada pelas receitas da avó Fátima, de Ponte de Lima – seja de forma mais directa, como no bacalhau à Brás, seja de forma mais indirecta, como no caso dos arancini de cabidela.

Marco, mixologista italiano (ex-Ninho e Go A Lisboa) e companheiro de Louise, pode ser uma figura menos conhecida, mas é ele quem está no Gancho todos os dias e faz dele mais do que uma segunda casa da chef. É uma neo-tasca descontraída, mas rigorosa na cozinha e no serviço, que mereceu a distinção da Time Out para o melhor novo restaurante de 2025. Coincidentemente, foi a 8 de Março (de 2021) que chegou a Portugal.

Este ano, calha a um domingo, dia de descanso no Gancho. Em compensação, vão assinalar o aniversário durante quase toda a semana. Na cozinha, Louise vai ser acompanhada por “quatro mulheres que brilham na gastronomia lisboeta para quatro noites consecutivas de jantares irrepetíveis”. Uma por noite, entre quarta-feira, 4 de Março, e sábado, 7. O que significa que em todas as noites haverá um menu diferente.

Rita Chantre Louise Bourrat a preparar um torricado de sardinha

A primeira a acompanhar Louise é Inga Martin, do Mona Verde. Segue-se Federica Baldini, do Polpetta Cosmica (projecto que, depois de quase dois anos de takeaways e entregas, abriu uma rosticceria na Lapa), na quinta-feira, dia 5. Na sexta-feira, 6, é a vez de Liz Almeida, do Pils. Por fim, no sábado, é a vez de Leonor Godinho, da Vida de Tasca. Cada noite terá um menu especial fixo, com cisco pratos e um custo fixo de 40€ – mas os pedidos à carta mantêm-se disponíveis.

Com Inga, o Gancho servirá uma “ode ao mar”: sardinha sujime no pão com salsa verde; tostada de gamba cristal; robalo com arroz de tomate e dashi, emulsão de alho confitado; pluma de porco preto alentejano, berbigão e laranja; e mil-folhas de amarguinha. Com Federica, “tradição da Sardenha” (ilha natal de Marco): fregola fritta di cozze; burrata, bottarga i limone; culurgiones, burro di pecora i salvia; zuppa gallurese; e panna cotta di mirto. Com Liz Almeida, conte com “sabores fumados com um toque brasileiro”: coxinha de cabidela; pissaladiere de cavala defumada e coalhada; couve-coração grelhada, com molho caesar e crispy chili; salsicha caseira; e bolo de rolo com goiabada e gelado de iogurte defumado. Por fim, com Leonor Godinho haverá comida “portuguesa moderna”: soufflé de queijo com caviar de algas; tártaro de vaca à Brás; bacalhau fresco com pil-pil e alho selvagem; bochechas de porco com polenta frita e daikon pickle; e farófias de maracujá e côco tostado.

Rita Chantre A sala do Gancho

“Esta semana não será apenas uma celebração do primeiro ano do Gancho. Queremos exaltar o talento e celebrar as mulheres incríveis da nossa gastronomia, bem como as cozinheiras de casa que nunca ganham visibilidade e, no entanto, nos alimentam desde crianças, moldando o nosso conhecimento dos sabores, e que continuam a inspirar-nos todos os dias”, afirmam Louise e Marco, citados em comunicado. “É uma celebração da cozinha regional e tradicional, expressas através da criatividade e da modernidade.”

As últimas de Comer & Beber na Time Out

