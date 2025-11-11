15 esplanadas para dias frios em Lisboa

Há quem desconfie por achar que é mais um restaurante de hotel, mas se há coisa que não falta a este italiano é identidade. Depois de uma troca de chef – Nuno Costa é quem está à frente da cozinha – as atenções viraram-se para as massas frescas, feitas ali todos os dias e em destaque num menu executivo. Já aos fins de semana, a aposta é para o menu de partilha com preço definido numa tentativa de abrir ainda mais a porta a quem vive na cidade. Falta dizer, que atravessando o restaurante, fica uma bonita e tranquila esplanada, que também pode ser coberta em dias mais cinzentos.
O frio e a chuva chegaram, mas se dos que aprecia um bom final de tarde numa esplanada, não se apoquente, sabemos de umas quantas esplanadas onde é seguro abancar, mesmo que a meteorologia ameace gelar-lhe a mãos ou deixá-lo de rabo molhado. Esplanadas não são só coisa de Verão – por isso é que existem coberturas, aquecedores e mantas. No que depender deles, vai sempre encontrar um lugar aconchegante (ou, neste caso, 15) para se deixar estar. Por isso, vista – temporariamente – o casaco e prepare-se para tirá-lo assim que chegar a uma destas esplanadas quentes em Lisboa.
