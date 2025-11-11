15 esplanadas para dias frios em Lisboa

É difícil de acreditar que no meio da Avenida da Liberdade se esconde um jardim tão verdejante como este. As mesas, tapadas pelos chapéus de sol, rodeiam-se de árvores e inúmeras plantas, como estrelícias e buganvílias. Isto porque estamos no Bougain, o restaurante de Miguel Garcia que, em Cascais, ocupa o jardim da Casa da Pérgola, e que abriu no hotel Valverde. A esplanada no jardim, ex-líbris do espaço, é convidativa quando está bom tempo, mas os aquecedores dão conta do recado no Outono e Inverno. No que toca à carta, de Cascais, vieram alguns dos clássicos – como o beef Wellington, o steak tartare e o arroz de carabineiro e citrinos – e a vontade de apresentar uma cozinha descomplicada, para todos os dias.