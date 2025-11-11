Lisboa

15 esplanadas para dias frios em Lisboa

Abancar a céu aberto no Outono e no Inverno não tem de ser um drama. Conheça estas esplanadas à prova de dias frios.

Beatriz Magalhães
Escrito por Beatriz Magalhães
Jornalista
O frio e a chuva chegaram, mas se dos que aprecia um bom final de tarde numa esplanada, não se apoquente, sabemos de umas quantas esplanadas onde é seguro abancar, mesmo que a meteorologia ameace gelar-lhe a mãos ou deixá-lo de rabo molhado. Esplanadas não são só coisa de Verão – por isso é que existem coberturas, aquecedores e mantas. No que depender deles, vai sempre encontrar um lugar aconchegante (ou, neste caso, 15) para se deixar estar. Por isso, vista – temporariamente – o casaco e prepare-se para tirá-lo assim que chegar a uma destas esplanadas quentes em Lisboa.

Esplanadas quentinhas em Lisboa

Allora

  • Avenida da Liberdade/Príncipe Real
Allora
Allora
Francisco Romão Pereira

Há quem desconfie por achar que é mais um restaurante de hotel, mas se há coisa que não falta a este italiano é identidade. Depois de uma troca de chef – Nuno Costa é quem está à frente da cozinha – as atenções viraram-se para as massas frescas, feitas ali todos os dias e em destaque num menu executivo. Já aos fins de semana, a aposta é para o menu de partilha com preço definido numa tentativa de abrir ainda mais a porta a quem vive na cidade. Falta dizer, que atravessando o restaurante, fica uma bonita e tranquila esplanada, que também pode ser coberta em dias mais cinzentos.

À Margem

  • Belém
À Margem
À Margem
©Arlindo Camacho

É um clássico que muito apreciamos e (quase) tudo se deve à localização, já que fica mesmo em cima do rio, com uma vista desafogada. É perfeita para os finais de tarde – tem uma carta de cocktails bastante simpática –, mas também se pode deixar ficar para jantar. A esplanada sabe muito bem no Verão, mas também nos dias mais frios, já que tem cobertura e aquecedores.

BouBou's

  • Princípe Real
BouBou's
BouBou's
©Manuel Manso

Se há coisa pela qual o Príncipe Real é conhecido é pelos seus jardins interiores, que se transformam em belas esplanadas. É o caso da do Boubou’s. Nesta altura, não vá o Outono e o Inverno fazerem das suas, parte da esplanada tem uma cobertura retráctil e há mantinhas nas mesas, além dos aquecedores. Ideal para beber um cocktail da casa ou optar pelos clássicos: vinho a copo e tábua de queijos.

Bougain Avenida

  • Avenida da Liberdade
Bougain Avenida
Bougain Avenida
AFONSO MOREIRA PIRES

É difícil de acreditar que no meio da Avenida da Liberdade se esconde um jardim tão verdejante como este. As mesas, tapadas pelos chapéus de sol, rodeiam-se de árvores e inúmeras plantas, como estrelícias e buganvílias. Isto porque estamos no Bougain, o restaurante de Miguel Garcia que, em Cascais, ocupa o jardim da Casa da Pérgola, e que abriu no hotel Valverde. A esplanada no jardim, ex-líbris do espaço, é convidativa quando está bom tempo, mas os aquecedores dão conta do recado no Outono e Inverno. No que toca à carta, de Cascais, vieram alguns dos clássicos – como o beef Wellington, o steak tartare e o arroz de carabineiro e citrinos – e a vontade de apresentar uma cozinha descomplicada, para todos os dias.

Casanova

  • São Vicente 
Casanova
Casanova
©Ana Luzia

Não é por estar um frio de rachar que a pizzaria de Santa Apolónia fica menos concorrida. Mas há um truque para passar à frente: aceitar mesa na esplanada, que não fecha durante o Inverno. Há mantas e cogumelos aquecedores que o protegem de eventuais arrepios e permitem que tenha a fatia de pizza numa mão e o prosecco na outra – sem precisar de calçar luvas.

Catch Me

  • Estrela/Lapa/Santos
Catch Me
Catch Me
Francisco Romão Pereira

A inspiração deste espaço vem do filme Apanha-me se Puderes (Catch Me If You Can, no original), de Steven Spielberg, com Leonardo DiCaprio e Tom Hanks. As cores são as da companhia de aviação Pan Am e o menu é um convite a uma viagem que se quer sem turbulência. A vista, essa, mantém-se intocável. A relação com o cinema não é novidade, não fosse o Catch Me do mesmo grupo – Os Suspeitos do Costume (outro filme) – que detém O Bom, O Mau e O Vilão e o Eat Pray Love, ambos no Cais do Sodré.

Chapitô

  • Noite
  • Castelo de São Jorge
Chapitô
Chapitô
Fotografia: Arlindo Camacho

A vista é apenas uma das razões pela qual o Chapitô é um belo refúgio Outono-Inverno. No primeiro andar tem um restaurante panorâmico, no piso térreo há o terraço, mais para petiscos e grelhados, que nesta altura leva uma cobertura para não deixar entrar o frio – as mantas e os aquecedores dão uma ajuda.

Ferroviário

  • Noite
  • São Vicente 
Ferroviário
Ferroviário
©Manuel Manso

Quando o frio bate à porta, o Ferroviário transforma-se num verdadeiro jardim de Inverno – o terraço fica coberto na sua maioria, há mantas nos sofás e luzes a pender do tecto. As plantas dão um ar tropical. Parte do terraço fechado é ocupado pelo restaurante com uma carta que tanto dá para o petisco como para uma refeição composta. 

Lost In

  • Cafés
  • Avenida da Liberdade/Príncipe Real
Lost In
Lost In
Photograph: DR

Por mais escondido que esteja – os mais distraídos poderão até não encontrar a entrada – e por mais anos que passem, o Lost In é sempre uma boa aposta. A esplanada, abrigada e reservada, e a vista para Lisboa são imbatíveis a qualquer hora do dia, até porque a carta é versátil. Há pratos compostos, mas também petiscos rápidos e várias saladas. Para os dias mais frios, há mantas e aquecedores.

Memoria

  • Italiano
  • Campo de Ourique
Memoria
Memoria
©Inês Félix

No Memoria, o grupo Non Basta apela às recordações de almoços em família. O interior é estreito, em tons rosados, com mesas com tampos de mármore, mas o ex-líbris são os dois logradouros que foram transformados numa enorme esplanada bem abrigada das temperaturas baixas.

Noobai

  • Cafés
  • Chiado/Cais do Sodré
Noobai
Noobai
Fotografia: Manuel Manso

O Noobai anda nesta vida das melhores esplanadas de Lisboa há muito, seja qual for a estação do ano. É o spot preferido de muitos para copos de final de dia com o pôr-do-sol em vista, mesmo ao lado do Miradouro de Santa Catarina. O frio não importa nada: há mantas para pôr sobre as costas e aquecedores nos dois andares. A carta é extensa mas o que sai mais nos dias frios é o vinho a copo.

O Jardim – Sr. Lisboa

  • Chiado/Cais do Sodré
O Jardim – Sr. Lisboa
O Jardim – Sr. Lisboa
Francisco Romão Pereira

N'O Jardim do Sr. Lisboa, a esplanada é abrigada e aquecida a lenha, ideal para jantares prolongados. O menu, feito para ser partilhado, foca-se essencialmente nos vegetais e no peixe, mas também lá estão os pratos de carne (veja-se a barriga de leitão confitada). Para os dias frios, o arroz de forno com carabineiro, tártaro de camarão, lima e óleo de salsa pode ser a escolha certa.

Park

  • Chiado/Cais do Sodré
Park
Park
©Manuel Manso

Neste parque da Calçada do Combro estacionam lisboetas e turistas à procura de uma das melhores vistas – coisa que nunca deixam de ter, mesmo com a cobertura de lona transparente com que o Park se veste nos dias de Inverno. Não há frio que entre. Se entrar, não é nada que as mantas, os cogumelos aquecedores e dançar ao som dos DJs não resolvam.

Quiosque Verde Lima

  • Cafés
  • Campolide
Quiosque Verde Lima
Quiosque Verde Lima
Francisco Romão Pereira

Não há quiosque que não nos lembre uma tarde bem passada no Verão. Mas fique descansado que o Verde Lima, no Jardim da Amnistia Internacional, em Campolide, está preparado para dias mais frios. É a vantagem da esplanada estar dividida em dois espaços, um no exterior e outro coberto. É perfeito também para ir com miúdos, já que há muito espaço para brincadeiras.

Rossio Gardens

  • Santa Maria Maior
Rossio Gardens
Rossio Gardens
Francisco Romão Pereira / Time Out

No centro da cidade, não deve existir outra esplanada como a do Rossio Gardens. Junto à estação do Rossio, os chapéus de sol coloridos, as filas de mesas e cadeiras e a zona de espreguiçadeiras procuram ser um verdadeiro chamariz para banhos de sol citadinos. Mas esta esplanada também está preparada para dias frios. Há uma parte do espaço que é tapada e há aquecedores e mantas. No cardápio, conte com pratos para partilhar, brunch, sumos, batidos e cocktails.

