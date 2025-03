Restaurantes com estrela Michelin que valem a viagem

No novo hotel de Vila de Conde, o The Lince Santa Clara, Vítor Matos fez nascer o Oculto, num projecto a quatro mãos com Hugo Rocha, com quem trabalhou muito tempo no Antiqvvm, onde hoje tem duas estrelas. O nome é uma alusão ao facto de o restaurante ficar numa cave que só foi descoberta durante as obras de renovação do mosteiro. À semelhança do que tem vindo a fazer no 2Monkeys, também no Oculto o chef aposta num contacto próximo com os clientes, desmistificando o fine dining. Independentemente do menu – e são três (100€/120€/160€) –, tanto os snacks iniciais como os petit fours no final são servidos na cozinha, aberta para a sala.