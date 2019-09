Oito eventos a não perder no RHI – Revolution_ Hope_Imagination

Na Sala de Projecções do MAAT vai ser possível construir um pequeno robô insecto de raiz. Antes de perguntar “porquê?” diga “por que não?” e inscreva-se para aprender a soldar e construir o seu próprio robô, que no final da aula pode mesmo levar para casa. O workshop é desenhado por membros do MILL – Makers In Little Lisbon, um quartelgeneral lisboeta criado por apaixonados por bricolage electrónica e que têm uma oficina comunitária para quem quiser desenvolver os seus projectos.

MAAT. Sáb 14.30. 26€