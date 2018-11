Dez novidades para conhecer no Winter Market Stylista

São vestidos de Viana com amor. E muito estilo. A Martine Love, marca que já falámos algures aqui, vai dar o ar da sua graça no mercado com três palavras de ordem: "feminilidade, elegância e liberdade", tudo traduzido em roupa, claro. As peças são bordadas à mão, ainda por artesãos sábios que dominam esta técnica centenária. A maioria surge no formato camiseiro, com mangas compridas, com mangas curtas e sem mangas, e com várias alturas: midi, short e mini, sempre em número limitado, que torna a coisa mais exclusiva.