12 jóias para oferecer no Dia dos Namorados

Listas de presentes são um dos nossos departamentos favoritos, seja qual for a festividade no calendário. Com o Dia de São Valentim à porta, pusemos mãos à obra – há uma selecção generosa de prendas para elas, um levantamento exaustivo de ideias para eles e agora a cereja no topo do bolo. Para orçamentos mais generosos, juntámos uma dúzia de sugestões de jóias – de marcas internacionais, mas também de origem bem portuguesa. Muitas nem sequer têm género e podem ser usadas no dia-a-dia ou reservadas para ocasiões especiais. O amor pode ser muito bonito, mas as jóias brilham mais.

