Juliana Bezerra Dia dos Namorados 2026
DR | Romanceiros é a colecção do Dia dos Namorados de Juliana Bezerra
DR

12 jóias para oferecer no Dia dos Namorados

Não há fórmula mais segura para fazer um brilharete. Para ele ou para ela, sugerimos 12 jóias para o Dia dos Namorados.

Vera Moura
Escrito por Vera Moura
Directora Editorial, Time Out Portugal
Listas de presentes são um dos nossos departamentos favoritos, seja qual for a festividade no calendário. Com o Dia de São Valentim à porta, pusemos mãos à obra – há uma selecção generosa de prendas para elas, um levantamento exaustivo de ideias para eles e agora a cereja no topo do bolo. Para orçamentos mais generosos, juntámos uma dúzia de sugestões de jóias – de marcas internacionais, mas também de origem bem portuguesa. Muitas nem sequer têm género e podem ser usadas no dia-a-dia ou reservadas para ocasiões especiais. O amor pode ser muito bonito, mas as jóias brilham mais.

12 jóias para o Dia dos Namorados

Carolina Curado

Carolina Curado
Carolina Curado
DR

Declarações de amor a preço de saldo? Vamos a isso. Se neste São Valentim quer fazer um figurão sem dar cabo das poupanças, vale a pena espreitar as "Last Units" de Carolina Curado, todas com 20% de desconto. Entre brincos, colares, anéis e hearcuffs, estão estes micro-corações super-temáticos a 32€.

Comprar

Cata Vassalo

Cata Vassalo
Cata Vassalo
DR

Ano novo, histórias de amor novas. Cata Vassalo lançou em Janeiro a colecção Entre Nós, com colares e chokers, coroas, toucados e até cintos pensados para as noivas de 2026. Se ainda não está a pensar em dar o nó e procura apenas uma peça para oferecer no Dia dos Namorados, há sempre novidades douradas no site e na loja das Amoreiras, dos brincos aos laços para o cabelo.   

Ler mais
Cinco

Cinco
Cinco
DR

Se é para marcar o elo que une os pombinhos, porque não uns brincos que são um elo duplo? Os Fiona Double (320€) são da Cinco, existem em dourado e em prateado e estão entre as propostas do Dia dos Namorados, que incluem ainda pendentes e brincos em forma de coração. 

Comprar

Eugénio Campos

Eugénio Campos
Eugénio Campos
DR

A marca Eugénio Campos Jewels, à venda em várias lojas da cidade, preparou uma colecção especial para o São Valentim, onde não faltam corações: Love is a Jewels Game. O nosso destaque vai para as o conjunto Love Heart, com colar (129,90€), brincos (179,90€) e anel (184,90€). 

Comprar
HLC

HLC
HLC
DR

Entre as sugestões de Helena Lopes Cardoso para o Dia dos Namorados há coisas para quem gosta de levar o amor à letra (brincos a dizer love? Check! Anéis com com corações? Check!), mas também peças menos óbvias, como as pulseiras Bou Bou, que podem ser usadas sozinhas, aos pares ou aos molhos, em diferentes cores. Custam 87€ e são feitas em prata 925 com malha entrelaçada em seda pura.

Ler mais

I cognito

I cognito
I cognito
DR

X² soa a romance a dobrar. O Two X Necklace Minimal pode ser o presente perfeito para aquele namorado que também aprecia uma jóia. É da I cógnito, especialista em peças minimalistas para ambos os sexos, e à boleia do São Valentim está com 25% de desconto, descendo de 160€ para 120€.  

Comprar
Juliana Bezerra

Juliana Bezerra
Juliana Bezerra
DR

Romanceiros é a colecção cápsula que Juliana Bezerra preparou para este Dia dos Namorados. Transportando o conceito literário para o universo das jóias, há histórias de amor, encontros e despedidas em forma de corações, chaves, cadeados e flores para usar ao pesçoço ou nas orelhas. Os preços vão dos 73€ aos 142€.  

Ler mais

Leitão & Irmão

Leitão & Irmão
Leitão & Irmão
DR

Já foram os joalheiros oficiais da família real portuguesa. Entretanto, a monarquia ficou pelo caminho, mas a Leitão & Irmão segue firme – e muito romântica. Em mês de namorados, dá tudo nas alianças (de noivado, de casamento, de compromisso, do que quiser!) e não espera nada menos do que um "sim!"

Ler mais
Mel Studio Jewellery

Mel Studio Jewellery
Mel Studio Jewellery
DR

Em Fevereiro (e no resto do ano, vá), beijos nunca são demais. Este, em em forma de anel dourado, é da Mel Studio. Com um bónus: costumava custar 32€, mas está em saldos e fica por 18€. 

Ler mais

Mesh

Mesh
Mesh
DR

Hey, românticos indecisos: a Mesh faz-vos a papinha toda. No site desta marca de joalharia portuense com casa no Chiado, basta ir ao Valentine's Edit para encontrar um conjunto de propostas infalíveis para o Dia dos Namorados. Há brincos da nova colecção, peças personalizáveis e anéis da intemporal e bastante sugestiva The Knot Edit. 

Ler mais
Mostrar mais

  • Compras
