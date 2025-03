Após os eventos de Vingadores: Endgame, Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan) tentam lidar com as sombras do passado e com as novas responsabilidades no mundo pós-Capitão América, depois de Steve Rogers ter-se afastado deste papel. A série mistura acção de alta intensidade com uma análise profunda das questões de identidade, legado e justiça.

+ ‘O Falcão e o Soldado do Inverno’: quem vai segurar o escudo do Capitão América?