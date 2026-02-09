Vinhos, tapas, plantas e discos. Tudo ingredientes que nunca serviram de entrave ao romance, até pelo contrário. Se este wine bar de Arroios costuma juntar grupos de amigos em amena cavaqueira, o que não fará pelos potenciais casais? Até porque a banda sonora também costuma ser boa.
Porque a vida pode ser mais ou menos cheia de primeiros encontros, convém fazer algum trabalho de casa. Os bares e restaurantes costumam ser os lugares de eleição na hora de marcar o primeiro encontro em Lisboa, seja com um amigo de amigos, ou com alguém que conhecemos à distância de uma aplicação da especialidade. Mas não são os únicos. À cidade não falta romantismo, das mesinhas pensadas para apenas duas pessoas, aos balcões corridos que promovem a cumplicidade. Vá por nós e conheça 14 sítios ideais para um primeiro encontro em Lisboa.
