Teatro da Garagem
Manuel Manso
Manuel Manso

Os melhores sítios para um primeiro encontro em Lisboa

Traçamos o roteiro de bares, cafés e recantos para um primeiro encontro bem-sucedido em Lisboa.

Mauro Gonçalves
Escrito por Mauro Gonçalves
Editor Executivo, Time Out Lisboa
Porque a vida pode ser mais ou menos cheia de primeiros encontros, convém fazer algum trabalho de casa. Os bares e restaurantes costumam ser os lugares de eleição na hora de marcar o primeiro encontro em Lisboa, seja com um amigo de amigos, ou com alguém que conhecemos à distância de uma aplicação da especialidade. Mas não são os únicos. À cidade não falta romantismo, das mesinhas pensadas para apenas duas pessoas, aos balcões corridos que promovem a cumplicidade. Vá por nós e conheça 14 sítios ideais para um primeiro encontro em Lisboa.

Recomendado: Bares românticos em Lisboa para impressionar

Não há encontro como o primeiro

A Viagem das Horas

  • Noite
  • Cafés/bares
  • Lisboa
A Viagem das Horas
A Viagem das Horas
Gabriell Vieira

Vinhos, tapas, plantas e discos. Tudo ingredientes que nunca serviram de entrave ao romance, até pelo contrário. Se este wine bar de Arroios costuma juntar grupos de amigos em amena cavaqueira, o que não fará pelos potenciais casais? Até porque a banda sonora também costuma ser boa.

Ler mais

Amor Records

  • Compras
  • Lisboa
Amor Records
Amor Records
DR

Loja de discos, bar e café, a Amor Records nasceu pelas mãos de três brasileiros que cruzaram o oceano Atlântico “à procura de criar sentimentos analógicos em mentes digitais”. É também para isso que servem as Love Sessions, com a presença de artistas nacionais e internacionais, que estejam de passagem pela cidade. Quer sugestão mais romântica?

Ler mais
B.Leza

  • Noite
  • Cais do Sodré
B.Leza
B.Leza
©Joana Freitas

Não concebe um encontro amoros sem uma dança daquelas para dançar bem juntinho? Nada tema, que no B.Leza essa oportunidade é mais do que certa. Pode começar a aquecer os ânimos no bar e mais tarde ganhar coragem para propor uma dança a pares. Só não espere muito tempo. É que no B.Leza os convites para a pista surgem a toda a hora e podem vir de quem menos espera.

Ler mais

Café da Garagem

  • Castelo de São Jorge
Café da Garagem
Café da Garagem
Arlindo Camacho

Não há dias cinzentos que impeçam a luz de entrar pela enorme parede de vidro do Café da Garagem, no Teatro Taborda. A vista sobre Lisboa, com a Senhora do Monte lá em cima, surge logo à chegada. Tem uma esplanada, mas lá dentro o ambiente é aconchegante, com uma fila de candeeiros retro a pender por cima de mesas propositadamente improvisadas com portas antigas e cavaletes e um velho piano ao fundo. Um cenário, no mínimo, romântico, sobretudo em dias de chuva.

Ler mais
Collect

  • Bares
  • Cais do Sodré
Collect
Collect
©Inês Félix

É um quatro em um: bar, hamburgueria, loja de discos e rádio. A vantagem é óbvia – no mesmo sítio, pode adaptar o programa à especificidade do encontro (ou até mesmo do pretendente). Se no piso debaixo pode matar a fome, no andar de cima pode sondar as preferências musicais. Como sabemos, são decisivas para avaliar a viabilidade de qualquer relação.

Ler mais

Estufa Fria

  • Atracções
  • São Sebastião
Estufa Fria
Estufa Fria
Manuel Manso

Começou por ser apenas um local de abrigo para plantas, mas hoje é possível passear por entre os seus lagos, cascatas, estátuas e uma colecção que compreende centenas de espécies vindas de todo o mundo. O verde inspira o amor – afirmação que fazemos com zero sustentação científica –, por isso exponha-se a si e à pessoa desejada aos efeitos estes espécimes botânicos. Só pode ser benéfico.

Ler mais
Fundação Calouste Gulbenkian

  • Atracções
  • São Sebastião
Fundação Calouste Gulbenkian
Fundação Calouste Gulbenkian
Photograph: Shutterstock

Um só local, muitos encontros possíveis. Na Gulbenkian, as possibilidades são quase inesgotáveis – seja uma visita ao museu, com a arte a desbloquear a conversa, seja na cafetaria ou até mesmo a comer um gelado, ou num dos recantos menos vigiados do jardim, especialmente propícios a beijocas, amassos e outros actividades físicas.

Ler mais

Good Company Books

  • Compras
  • Avenidas Novas
Good Company Books
Good Company Books
Rita Chantre

Foi numa antiga loja de móveis, perto do Campo Pequeno, que Giovanna Centeno e Samuel Miller abriram as portas da sua Good Company Books. Os livros foram, desde sempre, uma paixão e abrir uma livraria com um café já estava nos planos há alguns anos. Agora, o casal abre espaço para que outros pares se percam de amores – pelos livros e um pelo outro.

Ler mais
Marquise da Mobler

  • Coisas para fazer
  • Grande Lisboa
Marquise da Mobler
Marquise da Mobler
Duarte Drago

O tempo passa, e a Marquise da Mobler continua a ser um dos sítios mais bonitos em Lisboa para quem quer tomar o pequeno-almoço, um brunch ou simplesmente beber um café ou lanchar. Se for para fazer uma destas coisas na companhia de um desconhecido, então é que o espaço, acolhedor e sóbrio, se revela uma escolha vencedora.

Ler mais

Menina e Moça

  • Cais do Sodré
Menina e Moça
Menina e Moça
Fotografia: Arlindo Camacho

Tem vinho, livros e uma pequena esplanada. No Menina e Moça, as estantes estão cheias de pretextos para quebrar o gelo e os copos vão soltando até os mais inibidos. Além disso, fica em plena rua cor-de-rosa, movimentada como poucas. Se o encontro der para o torto, é fácil desaparecer no meio da multidão.

Ler mais
Musa da Bica

  • Cervejaria artesanal
  • Cais do Sodré
Musa da Bica
Musa da Bica
©Inês Félix

Gostam os dois de cerveja e são dados ao petisco? Temos a sugestão perfeita. Mais intimista do que o espaço em Marvila, a Musa da Bica é a combinação perfeito entre sossego e galhofa. Há noites que pendem para a borga, mas ao final da tarde o ambiente é sempre pacato. Aproveite para alimentar a conversa e conhecer melhor quem está do outro lado.

Ler mais

Pavilhão Chinês

  • Noite
  • Chiado/Cais do Sodré
Pavilhão Chinês
Pavilhão Chinês
Fotografia: Inês Félix

Além de ser um clássico, o Pavilhão Chinês é um museu com serviço de bar e mesa de bilhar. Com as suas salas e salinhas – e uma decoração maximalista como não há outra na cidade –, não vai ser difícil encontrar um recanto com algum nível de privacidade. A coquetelaria é a especialidade da casa.

Ler mais
Raro Cacau

  • Areeiro/Alameda
Raro Cacau
Raro Cacau
© Gritaria Studio

Na Raro Cacau, não há nada que não tenha sido pensado ao pormenor, desde a fachada com ar de confeitaria parisiense – o toldo verde-floresta com lettering a dourado – até à mobília e aos acabamentos, como a parede de cerâmica cor de chocolate. E na impossibilidade de ir a Paris e voltar, eis o cenário possível para um primeiro encontro. Mas junte-lhe chocolate, muito chocolate – em tablete, bombons, bolos e servido em chávena. Pode sempre levar para casa, não vá o encontro dar-lhe outras ideias.

Ler mais

Topo Martim Moniz

  • Martim Moniz
Topo Martim Moniz
Topo Martim Moniz
Manuel Manso

Se há sítio que se presta a um copo (ou dois, ou três) de fim de tarde é este terraço voltado para o Castelo. Há lá cenário mais romântico, sobretudo se brindado por aquele filtro natural chamado golden hour. A seguir à vista, os cocktails de assinatura são o grande predicado do Topo Martim Moniz. Também há comida e, como se quer num encontro, é maioritariamente pensada para partilhar.

Ler mais

O amor está no ar

12 restaurantes para o pedido de casamento em Lisboa

12 restaurantes para o pedido de casamento em Lisboa
12 restaurantes para o pedido de casamento em Lisboa
Rafael Cortinhas

Mas uma vaga ideia de como pode tornar o momento do "sim!" ainda mais especial. Da alta cozinha ao restaurante com pé na areia, sugerimos 12 restaurantes perfeitos para o pedido de casamento. Independentemente da escolha – com vista, pouca luz ou ambiente de festa –, o que garantimos é que vai comer bem. Afinal, o que interessa ter um sítio bonito se depois o prato não acompanhar? Em qualquer um destes restaurantes, comunique antecipadamente os planos, logo no momento da reserva, para que tudo possa correr ainda melhor. Ficamos a torcer para que a resposta seja sim.

Ler mais
Bares românticos em Lisboa para impressionar num encontro

Bares românticos em Lisboa para impressionar num encontro
Bares românticos em Lisboa para impressionar num encontro
Arlindo Camacho

Nunca subestime a escolha do sítio na hora de marcar um primeiro (um segundo, ou até mesmo um terceiro) encontro. Além do conselho – que é para a vida –, vamos mais longe e escolhemos os bares da cidade com um ambiente mais propício ao romance, ou capazes de potenciar a química entre os corpos. Para isso, contam os cantos e recantos, o número de pessoas, o volume da música, a intensidade da luz. Foi segundo estes critérios que chegámos à lista dos bares mais românticos de Lisboa. Não podemos fazer o trabalho todo por si, mas já é uma ajuda.

Ler mais
