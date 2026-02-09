Nunca subestime a escolha do sítio na hora de marcar um primeiro (um segundo, ou até mesmo um terceiro) encontro. Além do conselho – que é para a vida –, vamos mais longe e escolhemos os bares da cidade com um ambiente mais propício ao romance, ou capazes de potenciar a química entre os corpos. Para isso, contam os cantos e recantos, o número de pessoas, o volume da música, a intensidade da luz. Foi segundo estes critérios que chegámos à lista dos bares mais românticos de Lisboa. Não podemos fazer o trabalho todo por si, mas já é uma ajuda.