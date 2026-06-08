Esta cevicheria da Bica nasceu de dois amores: o da lusa-alemã Katharina Goyke e do chileno Matías de Araujo um pelo outro, e o de ambos pela comida peruana. A estrela é o ceviche, seja o tradicional, com peixe branco; sejam as criações do chef como o nikkei, com atum, leite de tigre, yuzu-ponzu, alga wakame, edamame, amendoim japonês e abacate. Aqui, o ceviche não é uma entrada de preços carregados. É o prato principal, o único, nas suas variadas versões, e a ideia é cumprir a sua vocação popular e fazer com que deixe de ser uma excentricidade marginal.