Os 24 edifícios mais bonitos do mundo

O passaporte é muito mais do que um objecto obrigatório na mala de viagem. Dependendo do país de que é cidadão, pode influenciar (e muito) os países que pode visitar sem precisar de visto. Todos os trimestres, o Henley Passport Index actualiza o ranking dos passaportes mais poderosos, com base no número de destinos que permitem entrada sem visto aos seus titulares (dados fornecidos pela Associação Internacional de Transporte Aéreo – IATA). E, em 2025, Singapura volta a liderar a lista. Photograph: Sing Studio/Shutterstock Os cidadãos deste pequeno estado do Sudeste Asiático têm acesso livre a uns impressionantes 193 países. São menos dois do que no mesmo período do ano passado, é verdade, mas ainda assim um número confortável face aos países que ocupam o segundo lugar: Japão e Coreia do Sul, ambos com entrada sem visto em 190 destinos. O terceiro lugar da lista é ocupado exclusivamente por sete países europeus, todos com acesso sem visto a 189 países. Seguem-se outros sete países europeus (Portugal incluído) com acesso a 188 destinos. Photograph: Shutterstock Na décima posição estão a Islândia, a Lituânia e, de forma algo surpreendente, os Estados Unidos. Apesar de os EUA terem ocupado o primeiro lugar deste ranking em 2014, estão agora à beira de sair do top 10 dos passaportes mais poderosos – pela primeira vez na história do índice. Estes são os passaportes mais poderosos do mundo em 2025 1. Singapura2. Japão, Coreia do Sul3. Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha,...