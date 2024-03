Dez sinais de que a Primavera está a chegar a Lisboa

O que parece acontecer todos os anos é isto: uma noite, vai-se para a cama com as árvores tristes, quais galhos secos sem coisas para dizer; ao outro dia, de manhã, acorda-se e há flores e folhas por todo o lado. Vai dizer: ah, mas a laranjeiras são só no início de Abril, o jasmim lá para o 25, com os cravos, e os jacarandás só em Maio. Mas é melhor olhar duas vezes, porque isso era dantes. Com o aquecimento global, tudo se adiantou, e se já há nêsperas maduras nos quintais mais solarengos no fim de Fevereiro, também as laranjeiras de Lisboa começam a ficar em flor logo no início de Março. Se é tema de conversa? Talvez seja mais tema de alegria (e alergia, claro).