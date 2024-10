Dez ideias para celebrar o aniversário em Lisboa

Se tem espírito aventureiro e não percebe o conceito de vertigens, está apto para a prática do arborismo no Mega Circuito deste parque aventura. São 44 actividades para andar entre as copas das árvores ou voar num slide com 200 metros sobre uma verde paisagem. Tudo num circuito que pode demorar entre 60 a 90 minutos – dependendo dos níveis de stress dos participantes. Agora, só tem de convencer os seus convidados. Vá, coragem.