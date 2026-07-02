A segunda edição destes selos do Guia Repsol, em Portugal, soma uma centena de novos contemplados – 21 ficam no distrito Lisboa.

Depois de ter distribuído umas boas dezenas de sóis pelo país inteiro em Abril, eis que o Guia Repsol volta a carga para mais uma ronda – desta vez, de soletes. E o que são os soletes? A pergunta é mais do que legítima (afinal, a premiação ainda só vai na segunda edição). Como explicou a organização em Novembro do ano passado, servem para distinguir "lugares informais aonde queres ir no dia-a-dia e que te deixam sempre de sorriso na cara".

E por informais entenda-se alternativas ao restaurante convencionais – acrescentamos nós. No total, foram anunciados esta quinta-feira, 2 de Julho, 100 novos soletes em todo o país (ilhas incluídas). Desses, 21 ficam no distrito de Lisboa. As categorias são também elas diversas. Há cafés e pastelarias, "Fast Good", gelatarias, petisqueiras, quiosques, restaurantes e bares de vinhos.

Comecemos pela primeira – Lugar Nenhum e Padaria 110 foram distinguidos com este selo. Em Sintra, também os espaços Beira Rio e Olmo receberam os seus primeiros soletes.

Mas foi no campeonato da fast food (Fast Good) que a capital mais se destacou, com seis novos soletes – oito, se contarmos com o Liberty, em Cascais, e com o GiG – Green is Good, em Mafra, ambos no distrito de Lisboa. Se nos ficarmos pela cidade não ficamos nada mal servidos. Os soletes vieram para o Duna Kebab, para a KAU Pastrami House, para o Maruoko, uma rulote de okonomiyaki, para as pizzas do Patife, para a Trifana (disponível na Curva) e para os hambúrgueres de frango frito do Wishbone.

Apenas uma gelataria mereceu honras de solete em Lisboa. Chama-se Annina Gelato Italiano e fica no Rato. Quantos aos estabelecimentos dedicados à arte do petisco, há duas novas entradas para o circuito. Uma fica em Lisboa, o Tascardoso, no Príncipe Real. A outra é o Cresmina Beach Bar, em Cascais.

Novos quiosques lisboetas no guia, nem vê-los. No capítulo dos restaurantes, a lista de sítios que nos deixam "de sorriso na cara" inclui agora o Bar do Fundo e O Crôa, ambos em Sintra, e o Clube Naval da Ericeira, no concelho de Mafra. A Ericeira está, na verdade, em altas. Merece mais um solete, desta vez para o Bar Motel, na categoria winebars. Lisboa ganha duas – para o Calma e para o Magnólia Bistrot e Winebar.

São agora 381 os espaços com um solete em Portugal. Lisboa concentra um total de 112 – 82 só na cidade de Lisboa. No Grande Porto, há 13 novas distinções, incluindo espaços como o Aduela e a Musa das Virtudes. O Algarve foi a segunda região mais distinguida, com o distrito de Faro a somar 20 novos soletes. O distrito de Setúbal recebe 12 novos soletes e seis deles foram directos para Almada – Blitz Pizza&Deli, Dr. Bernard, Irmão, Nuua Beach, O Veleiro e Tasquinha da Costa.

Soletes Guia Repsol Portugal 2026 – as novidades (distrito de Lisboa)

Cafés e Pastelarias

Beira Rio (Sintra)

Lugar Nenhum (Lisboa)

Olmo (Mem Martins)

Padaria 110 (Lisboa)

Fast Good

Duna Kebab (Lisboa)

GiG – Green is Good (Ericeira)

KAU Pastrami House (Lisboa)

Liberty (Cascais)

Maruoko (Lisboa)

Patife (Lisboa)

Trifana (Lisboa)

Wishbone (Lisboa)

Gelatarias

Annina Gelato Italiano (Lisboa)

Patisqueiras

Tascardoso (Lisboa)

Cresmina Beach Bar (Cascais)

Restaurantes

Bar do Fundo (Colares)

Clube Naval da Ericeira (Ericeira)

O Crôa (Colares)

Bares de vinhos

Bar Motel (Ericeira)

Calma (Lisboa)

Magnólia Bistrot e Winebar (Lisboa)

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