Comer, beber e conviver: restaurantes com mesas comunitárias em Lisboa

O nome é bem português. Já o menu pode calhar de estar virado para si em inglês. Mas não tem a mais remota hipótese de ser mal servido neste restaurante de boa comida e ainda melhor ambiente. A cozinha é viajada e pode ir de Portugal a Itália, de Espanha ao México, do Médio Oriente ao Japão – que é como quem diz do choco grelhado com batatinhas ao murro à focaccia e aos arancini de pato, do ajo blanco aos tacos de camarão à la diabla ou de chile poblano, dos falafel à katso sando. Mas é possível que encontre na carta esquites, ceviche, pica-pau, moamba ou labneh. A oferta vai mudando. Portanto, o melhor é ir com companhia, pedir tudo e partilhar (há uma mesa grande, que tanto pode ser comunitária como acolher grupos maiores). Nos vinhos, também não falta diversidade para treinar um palato verdadeiramente internacional.