Os melhores restaurantes em Lisboa com sala privada

O tempo passa, a família cresce e evolui, mas mantém-se sempre certeiro o Bistro 100 Maneiras, que Ljubomir Stanisic inaugurou em 2010, no Chiado, já depois de ter o 100 Maneiras, ali ao lado, no Bairro Alto. O nome é mesmo bistro (e não bistrô com sotaque francês). Há uma razão para isso, significa “limpo” em sérvio – no fundo, limpo de preconceitos e de ideias pré-concebidas, à semelhança do seu chef. Na carta, fundem-se as influências do chef em pratos pouco convencionais. De destacar o bar, logo à entrada, que não existe para complementar o restaurante, mas que vale por si com uma aposta forte em cocktails de autor. Em cima, fica a sala privada, a Hendrick’s Room, numa parceria com a marca de gins e decoração dos artistas Mário Belém e Filipe Pinto Soares. Neste recanto, até os menus podem ser diferentes.