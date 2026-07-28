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Lisboa

Restaurante, Cozinha Chinesa, The Old House
Manuel Manso | The Old House
Manuel Manso

Os melhores restaurantes no Parque das Nações

A zona mais oriental da cidade tem crescido em sabor. Estes são os melhores restaurantes no Parque das Nações.

Hugo Torres
Editado por Hugo Torres
Director-adjunto, Time Out Portugal
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A mesa é um dos mais sólido motivos para rumar a Oriente – além de levar os miúdos a passear – e aqui tem garantidas muitas viagens, da China a Itália, de Portugal ao Japão. O Parque das Nações tem crescido muito graças à quantidade de empresas que poisaram por ali – são assim os lisboetas que ganham com novos e espaçosos restaurantes a nascer no lugar a que já chamámos Expo. Bons velhos tempos. Actualize-se no nome da zona e na restauração, que está a ganhar moradas e qualidade a olhos vistos, e siga este roteiro. Nestes restaurantes no Parque das Nações não se vai arrepender de marcar mesa.

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Os melhores restaurantes no Parque das Nações

Bota Feijão

  • Português
  • Parque das Nações
Bota Feijão
Bota Feijão
Ana Luzia

A prova de que não é preciso atravessar o país para comer um leitão a sério, assado a preceito, num forno de lenha, está neste restaurante. As leis são as mesmas da Bairrada, isto é, pele estaladiça, molho picante e batatas fritas às rodelas bem crocantes. Além de muito bom, é muito barato. A costeleta de novilho é outra das estrelas da casa. Por encomenda, há chanfana e cabrito assado. Uma oferta gastronómica que o torna um destino de eleição na zona oriental da cidade, desde a abertura em 1980. Agora só funciona à semana e ao almoço, mas serve leitão para fora aos sábados e ao jantar está disponível para servir grupos de dez ou mais pessoas.

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Butchers

  • Parque das Nações
Butchers
Butchers
Fotografia:Ana Luzia

Este restaurante é perfeito para carnívoros. As carnes maturadas são a especialidade da casa e o produto aterra em Lisboa vindo de todo o mundo: dos Estados Unidos, da Austrália, da Dinamarca, da Alemanha, do Uruguai ou de Espanha. Tanto chegam já prontas para ser consumidas, como para serem maturadas no restaurante. Seguem depois para a grelha, sem sal ou outros temperos. Prove o chuletón ou o tomahawk, ambos com 35 dias de maturação, ou a picanha Black Angus. Acompanhe com batata doce frita e salada. Há também hambúrgueres, pregos em bolo do caco e outros petiscos.

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Cantinho do Avillez

  • Português
  • Parque das Nações
Cantinho do Avillez
Cantinho do Avillez
Bruno Calado

Cantinhos há muitos – só do Avillez por cá há três (mais um no Porto). O primeiro abriu no Chiado, seguindo-se esta casa no Parque das Nações, com vista para o rio, e em 2019 foi a vez de Cascais. Entre os pratos, há clássicos como os peixinhos da horta com molho tártaro, os ovos à professor séc. XXI, cozidos a baixa temperatura, com chouriço salteado e crumble de pão frito, ou as lascas de lombo de bacalhau confitado, com pão de Mafra, couve-lombarda, feijão-verde, ovo cozinhado a baixa temperatura e as famosas azeitonas esferificadas.

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Cartel 36

  • Cozinha contemporânea
  • Parque das Nações
Cartel 36
Cartel 36
DR

Não estranhe quando lhe puserem à frente uma tábua de ardósia com linhas brancas – não são substâncias ilícitas. O “cartão de visita” do Cartel 36 são estas linhas de azeite em pó, servidas com pão torrado e azeitonas para começar a refeição. No restaurante da zona sul do Parque das Nações há variedade de proteínas – há picanha do Uruguai, lagartinhos de porco preto, maminha maturada australiana, lombo de bacalhau e bife de atum. Os “acompanhantes de luxo” são os legumes braseados, os cogumelos grelhados com queijo da Ilha ou os noodles com balchão e ovo curado.

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D’Bacalhau

  • Português
  • Parque das Nações
D’Bacalhau
D’Bacalhau
DR

A aposta do chef e empresário Júlio Fernandes é na gastronomia portuguesa, em particular nos pratos de bacalhau. A carta tem uma vintena de receitas com o "fiel amigo", clássicas e recriações – das pataniscas (distiguidas em 2018 como as melhores de Lisboa) ao "bacalhau tropical", passando pelos lombos especiais com camarão e cebola da horta, um prato de assinatura. Apesar do protagonismo do peixe, não faltam alternativas de mar, como o polvo à lagareiro, nem opções de carne, assim como propostas veganas e vegetarianas e menus infantis. A propósito de crianças: o restaurante é enorme. Entre a sala e a esplanada, tem capacidade para 535 pessoas. Perfeito, portanto, para quem leva a família às atracções da zona.

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Dinastia Tang

  • Chinês
  • Parque das Nações
Dinastia Tang
Dinastia Tang
Arlei Lima

Em 2020, o célebre restaurante Dinastia Tang, como outros negócios na Rua do Açúcar, foi forçado a fechar por recusa do senhorio em renovar o contrato de arrendamento. Quatro anos depois, voltou a abrir portas, mais sofisticado do que nunca. Apesar de o espaço ser mais pequeno, tem uma esplanada com cerca de 40 lugares. Outros tantos podem sentar-se no interior. E a decoração, inspirada no design de Xangai dos anos 1920 e 1930, merece a visita por si só. Como acontecia em Marvila, a maior parte dos pratos são da região de Cantão, “e depois há pratos picantes de Sichuan, e adocicados da zona de Xangai e Suzhou”. Alguns dos favoritos mantêm-se, como o robalo agridoce, o frango Sichuan e o porco às tiras com crepes.

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Fifty Seconds

  • Haute cuisine
  • Parque das Nações
  • Recomendado
Fifty Seconds
Fifty Seconds
©Manuel Manso

Com a saída do multi-estrelado Martín Berasategui, assim como do seu braço-direito, Filipe Carvalho, o Fifty Seconds mudou – e para o perceber são precisos muito mais do que os 50 segundos que o elevador da Torre Vasco da Gama demora a levar-nos ao restaurante. Vindo do Vistas, no Algarve (então com uma estrela Michelin), Rui Silvestre afastou o Fifty Seconds da linha clássica do chef espanhol e impulsionou-o para um novo ciclo. No primeiro ano de casa, manteve a estrela. Ao segundo, conquistou a ambicionada segunda estrela Michelin.

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Forneria

  • Italiano
  • Parque das Nações
Forneria
Forneria
Manuel Manso

Uma das vantagens de ter cozinhas abertas é poder assistir ao espectáculo da preparação, neste caso da montagem das pizzas antes de irem parar ao grande forno da Forneria. Este italiano do Parque das Nações é famoso pela massa ao estilo romano que fica a fermentar durante 48 horas, e aqui não faltam as clássicas parmigiana e prosciutto, que não desiludem nunca, mas se quiser elevar a fasquia vire a página para as pizzas gourmet, onde encontra uma pizza spek e a de presunto pata negra Joselito. As opções estendem-se para os risotos e para as pastas com massa fresca.

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Floresta de Moscavide

  • Português
  • Lisboa
  • Recomendado
Floresta de Moscavide
Floresta de Moscavide
Fotografia: Ana Luzia

Esta casa forrada a azulejos e madeira faz parte da colecção de restaurantes abertos por galegos em Lisboa no século XX e, tendo este aspecto em comum com o Gambrinus (um dos fundadores desse clássico das Portas de Santo Antão era galego), a Floresta de Moscavide já foi apelidada nesta revista, pelo jornalista Joaquim Letria, de "Gambrinus dos pobres". Mais tarde, o crítico Alfredo Lacerda passou por lá e deu-lhe quatro estrelas: comeu lá uns "dos melhores filetes de peixe galo de sempre" e uma mousse de chocolate e leite creme a condizer.

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Guilty Parque das Nações

  • Hambúrgueres
  • Parque das Nações
Guilty Parque das Nações
Guilty Parque das Nações
Manuel Manso

Instalado no piso térreo do Tivoli Oriente, este Guilty partilha a matriz do espaço da Avenida da Liberdade, mas aqui Olivier da Costa quis redimensionar o conceito para lhe dar doses XXL e forte pendor visual. As opções na carta são, no mínimo, robustas. No máximo, food porn. O arranque faz-se com nachos mexicanos ou asinhas de frango ao estilo do Texas. Nos pratos principais, destacam-se hambúrgueres como o Shameless (burrata e pancetta crocante), massas como a Flirtatious (leitão e ervilhas) e pizzas como a Extravagant (trufa preta). A oferta integra ainda saladas compostas. As sobremesas incluem pizzas doces, como a Sweet Temptation, e o petit gâteau Melted Indulgence.

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Han Table Barbecue

  • Coreano
  • Parque das Nações
Han Table Barbecue
Han Table Barbecue
DR

Após o sucesso e os elogios da crítica à casa-mãe, pioneira do barbecue coreano em Lisboa, o Han Table expandiu-se várias outras localização. Esta é uma delas. O projecto mantém a aposta estrutural no self-cooking, com os clientes a grelharem a refeição em tachos de carvão incandescente embutidos nas mesas, sob exaustores individuais pendentes do tecto. A carta privilegia a carne, destacando cortes de Wagyu, porco preto ibérico e o clássico samgyupsal, complementados por kimchi e molho ssam jang. Num espaço vocacionado para grupos, a inevitável fumaça é compensada pelo serviço expedito e pela troca frequente das grelhas.

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Honest Greens

  • Parque das Nações
Honest Greens
Honest Greens
©Inês Félix

Foi o primeiro Honest Greens a abrir em Lisboa (o primeiro de muitos). É enorme e segue a mesma linha de decoração dos restantes restaurantes da cadeia – muitas plantas naturais, tons terra, neutros, uma grande esplanada, uma zona lounge com sofás no interior e uma mezzanine com mais mesas. Com a cozinha aberta e os ingredientes frescos à vista de toda a gente, à primeira pode até parecer que se trata de um buffet. Mas não, isto é apenas um dos métodos de transparência do Honest Greens, onde a escolha é feita ao balcão, há pré-pagamento, mas depois o prato é entregue à mesa. As propostas são todas sazonais, saudáveis e sustentáveis e a escolha é feita entre pratos com proteína como base (os market plates), e outros com salada na base (garden bowls).

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La Tagliatella

  • Italiano
  • Parque das Nações
La Tagliatella
La Tagliatella
Gabriell Vieira

O La Tagliatella tem dupla nacionalidade – é uma cadeia espanhola de comida italiana das regiões de Piemonte, Ligúria e Emília-Romagna, sempre em doses generosas. O espaço em Lisboa é grande e luminoso, perfeito para famílias. A carta divide-se entre pratos mais frescos, como os tártaros, carpaccios e saladas; de carne e os grandes clássicos italianos, como risotos, pizzas e belas massadas. Pode escolher sempre o tipo de massa e o molho que quer.

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Loja dos Vinhos

  • Grande Lisboa
  • Recomendado
Loja dos Vinhos
Loja dos Vinhos
Rita Chantre

A Loja dos Vinhos não fica formalmente no Parque das Nações, mas é uma vizinha tão próxima que é como se ficasse. Ainda por cima, é um dos grandes redutos da cozinha tradicional – atrás de uma montra enganadora. Funcionando como garrafeira e restaurante, a casa destaca-se pelas doses familiares e pela comida de tacho servida num ambiente de estalagem. Na ementa, a escolha vai das minuciosas lulas à algarvia, recheadas com arroz e chouriço, ao clássico galo de cabidela, até a propostas raras de caça, como a lebre e o javali com feijão branco. Tudo isto pode ser harmonizado com uma vasta escolha de vinhos nas prateleiras. Para terminar, impõem-se as farófias com doce de ovos autêntico.

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LX Mandarim

  • Parque das Nações
LX Mandarim
LX Mandarim
Rita Chantre

Ao fim de 27 anos a servir a melhor comida cantonesa da Linha, o Mandarim abriu um segundo restaurante, dentro do Casino Lisboa. A carta inclui sopas, mariscos e especialidades de barbecue chinês, mas também novas receitas pensadas por Ku Yan, chef de origem malaia. As sopas de noodles, ou massas ensopadas, segundo reza o menu – nas versões com carne de vaca, porco, marisco picante e wonton de camarão –, são novas entradas. Os dim sums também têm uma secção própria, embora incomparável ao rol de opções de quem almoça no Estoril. Há fritos, como o trio de bolinhos de carne de porco e camarão seco, e ao vapor, caso do Xiu Long Bao, ou bolinhos de porco.

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Senhor Peixe

  • Frutos do mar
  • Parque das Nações
Senhor Peixe
Senhor Peixe
Ana Luzia

Com a promessa de trazer Setúbal para Lisboa, este Senhor tem um aquário que impressiona logo à entrada e peixe do bom. Os salmonetes são umas das estrelas do menu de grelhados, onde há peixes para todos os gostos e feitios (consoante o dia). Ele é robalo do mar, ele é sargo, pregado, rascasso, veja, goraz, besugo, cantaril, imperador, linguado... A imponente caldeirada ou a solene massada de cherne também mereçam atenção e devoção. Estão na categoria das especialidades, juntamente com o choco frito, claro, e o arroz de lagosta. Sim, porque também não falta marisco a esta casa estabelecida em 1999 mesmo em cima do Tejo.

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Tayybeh

  • Árabe e Médio Oriente
  • Parque das Nações
Tayybeh
Tayybeh
Manuel Manso

Alan e Ramia Ghunim, casal de engenheiros originário de Damasco, criaram este restaurante sírio depois de bem-sucedidas incursões pelo catering. O espaço é amplo e cruza a identidade do Médio Oriente com materiais de pequenas empresas portuguesas. Na cozinha, está uma equipa síria, que garante que a carta cumpre todos os preceitos da gastronomia daquele país. Há um menu base, a que acresce um conjunto de pratos que muda todos os meses. Nas entradas, figuram o yalanji (folhas de uva recheadas) e os rolinhos de frango musakan. Os pratos principais incluem fattet makdous (beringela e carne moída) e kibbeh labanieh. A refeição encerra com baklava e café importado directamente da Síria.

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The Old House

  • Chinês
  • Parque das Nações
The Old House
The Old House
Manuel Manso

Este não é um restaurante chinês como os outros – tem uma das decorações mais bonitas da Lisboa Oriental e é especialista na sofisticada gastronomia da província de Sichuan, famosa pelo uso de ma la, uma mistura potente de pimentas e especiarias que provocam aquela sensação característica de dormência sem comprometer o sabor dos pratos. E no que a estes diz respeito há que fazer jus à tradição e provar o pato à Pequim e a carne de porco desfiada (se preferir explorar algo diferente, aventure-se no peixe assado picante). O resto vem por acréscimo.

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Xiaolongkan Hot Pot

  • Chinês
  • Parque das Nações
Xiaolongkan Hot Pot
Xiaolongkan Hot Pot
Francisco Romão Pereira

Os hot pots tornaram-se um fetiche dos foodies nas redes sociais, especialmente no TikTok. E o Xiaolongkan, sucursal lisboeta de uma cadeia chinesa, é um dos mais populares restaurantes do género na cidade. Como se processa? No centro da mesa, um tacho com divisórias aloja diferentes caldos a ferver (como o picante de Sichuan, cogumelos ou tomate). Depois, imergimos os ingredientes que escolhermos nesses caldos. A lista, focada na diversidade de texturas, é imensa, indo das carnes fatiadas (novilho, porco preto) e dos vegetais (raiz de lótus) a miudezas como tripas, tendões e línguas. A experiência completa-se numa secção de buffet autónoma, onde o cliente cria os seus próprios molhos a partir de dezenas de condimentos, como pastas de sésamo e amendoim.

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ZeroZero

  • Pizza
  • Parque das Nações
ZeroZero
ZeroZero
DR

O restaurante italiano do Príncipe Real também tem morada no Parque das Nações, com as mesmas pizzas, os mesmos cocktails feitos com prosecco, a mesma dedicação à charcutaria e as mesmas buganvílias a enquadrar o espaço exterior. Nesta sua segunda localização, a ZeroZero ganhou bastante espaço (tem capacidade para mais de 400 pessoas) e uma convidativa esplanada com vista para o rio.

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