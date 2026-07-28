Os melhores restaurantes no Parque das Nações

Foi o primeiro Honest Greens a abrir em Lisboa (o primeiro de muitos). É enorme e segue a mesma linha de decoração dos restantes restaurantes da cadeia – muitas plantas naturais, tons terra, neutros, uma grande esplanada, uma zona lounge com sofás no interior e uma mezzanine com mais mesas. Com a cozinha aberta e os ingredientes frescos à vista de toda a gente, à primeira pode até parecer que se trata de um buffet. Mas não, isto é apenas um dos métodos de transparência do Honest Greens, onde a escolha é feita ao balcão, há pré-pagamento, mas depois o prato é entregue à mesa. As propostas são todas sazonais, saudáveis e sustentáveis e a escolha é feita entre pratos com proteína como base (os market plates), e outros com salada na base (garden bowls).