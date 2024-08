As melhores praias na Costa Alentejana

Bandeira Azul. Mar calmo ou com ondulação, mas sempre turquesa. O caminho faz parte do encanto da viagem, rodeado de pinheiros e vegetação nativa. No parque de estacionamento encontra um spot com vistas amplas, de Sines à Serra da Arrábida. Mas vale a pena descer até ao areal.

JÁ QUE AQUI ESTÁ: O restaurante mudou e serve agora pitéus como salada de polvo, prego do lombo e sopa de amêijoas (que também responde pelo nome de clam chowder). Afirma-se uma praia amiga do ambiente, por isso no princípio da estação vende-se uma garrafa de água de metal e ao longo das semanas o reabastecimento é gratuito. Com a hospitalidade alentejana no sangue, a equipa é na sua maioria local. Aos sábados há sunset com DJs.