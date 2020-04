Estas são as refeições mais pedidas na Uber Eats (e uma delas é uma salada)

Hambúrgueres, gelados e salada césar são alguns dos pedidos feitos mais vezes na plataforma de entrega de comida ao domicílio Uber Eats.

Mais tempo em casa implica mais refeições para cozinhar e, em alguns agregados familiares, mais bocas a fazer pedidos especiais. O entusiasmo inicial com o tempo extra para cozinhar provavelmente já desvaneceu um pouco e os serviços de entrega de comida continuam a receber novos restaurantes nos seus directórios para dar resposta aos tais pedidos. A Uber Eats, gigante das entregas que não parou a sua actividade no estado de emergência, partilhou quais os pedidos mais populares no território nacional e as respostas que se seguem podem ser surpreendentes: no top cinco estão hambúrgueres, gelados, batatas fritas, a mítica salada césar e wraps. Para cada categoria, oferecemos-lhe uma sugestão.

Entre os pratos mais pedidos a nível nacional, estão também a pizza Margarita, as asas de frango, pita shoarma, massa carbonara, burritos ou frango assado.

Se formos mais precisos com as localidades, em Lisboa a maioria dos pedidos é de hambúrgueres – a plataforma de entregas não divulga o top dos restaurantes mais pedidos, mas nesta categoria nós recomendamos o Ground Burger, a marca recente Olívia Burgers ou o Crispy Mafya. No top lisboeta estão também os gelados (pode pedir Davvero, Santini ou Artisani, que são apostas seguras), batatas fritas e wraps, uma opção mais acessível e rápida que pode encomendar do Frezco. O sushi, refeição muitas vezes no lugar cimeiro, desce para quinto lugar (vale a pena espreitar o Aruki, o Yakuza ou a nova marca do Nómada, Umikai, de pokés).

No Porto, hambúrgueres, gelados e batatas fritas também são os pedidos mais feitos mas o top preenche-se com o ex-líbris do Norte, a francesinha.

Há quem faça apenas pedidos de sobremesa e além dos gelados, churros (os do Savage, de Olivier, chegam com doce de leite), tiramisù (o Bella Ciao, além de carbonara ou gnocchi, tem um dos melhores tiramisùs da cidade), cheesecake (os Doces Teresa Pyrrait têm sempre disponível cheesecake mas, se explorar a parte de sobremesas da Confraria, descobrirá cheesecake de maracujá ou frutos vermelhos) ou mousse de nutella (como a do Pasta Non Basta).

Ao pequeno-almoço, os ovos Benedict (experimente os do Dear Breakfast ou Early Birds), as panquecas doces (do Amélia e do Nicolau, do Hygge ou do Fauna&Flora) e as tostas de abacate são um trio de ataque impossível de tirar das preferências. Mas os bagels de queijo creme (como os do Raffi’s Bagels) ou os croissants simples (sugerimos O Melhor Croissant da Minha Rua, o Choupana, o Eric Kayser ou o Baguettes&Cornets) também são escolhas fortes.

Na categoria das saladas, o pedido mais surpreendente é a salada césar (disponível no Chickinho, e pode pedir para acompanhar com frango assado) e nas sopas os caldinhos quentes estão a dar aconchego aos portugueses, na forma de ramen shoyu (experimente o do Ajitama) e sopa miso (entre as especialidades japoneses, a Tasca Kome ou Bonsai têm sopa miso).

Se nenhum destes pedidos lhe agrada, o melhor é espreitar esta lista de restaurantes com entregas e take-away especiais em permanente actualização.

