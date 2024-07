Se quer ir à praia com o seu cão, não se preocupe: as regras são simples. Nas praias concessionadas, com nadador salvador e infra-estruturas de apoio, só o pode fazer fora da época balnear, que costuma iniciar a 1 de Junho e terminar a 30 de Setembro. Nas praias não-concessionadas, pode fazê-lo durante todo o ano, a não ser que haja sinalética devidamente homologada, com um número de série, a restringir o acesso aos animais e um edital legitimando tal proibição. Quando é proibido, a coima pode chegar aos 2500 euros. Mas não se esqueça: nada disto se aplica no caso de cães de assistência, que podem acompanhar o seu dono em qualquer circunstância.

Depois há as outras regras – as da etiqueta– para proporcionar conforto ao seu cãopanheiro e não incomodar os outros veraneantes. Deve levar um chapéu-de-sol, um bebedouro com água fresca, brinquedos para o entreter e sacos para apanhar as suas necessidades. Aproveite a estação quente nestas praias pet friendly perto de Lisboa.

