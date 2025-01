Este condomínio de luxo é um pesadelo em Espanha – e agora também em Portugal

Depois das séries Morangos com Açúcar ou Sr. Rui, a TVI e a Prime Video voltam a dar as mãos e estreiam, em simultâneo, Vizinhos para Sempre. É a 18 de Janeiro que é lançada a versão portuguesa da série espanhola La que se avecina, que acompanha o dia-a-dia dos vizinhos dos Terraços do Glamour. Um condomínio supostamente luxuoso, mas cujos apartamentos são entregues com defeito. Diogo Morgado, Alexandra Lencastre, Miguel Guilherme ou Márcia Breja são alguns dos nomes do elenco, numa produção que por cá conta com argumento de Henrique Dias (Pôr-do-Sol) e realização de Carlos Dante (Tony).

Em Espanha, a série La que se avecina já vai para a 16.ª temporada e é um sucesso quase sem paralelo no país vizinho. Talvez possamos comparar com Cuéntame cómo pasó, da qual também nasceu a série portuguesa Conta-me Como Foi, que em Portugal foi dada por terminada à oitava temporada, mas que em Espanha atingiu as 23. Em comum têm também a participação de Miguel Guilherme, de regresso à comédia, agora como um ex-presidiário que é contratado para ser o porteiro do condomínio que funciona como pano de fundo para Vizinhos Para Sempre. O terceiro remake de La que se avenica, depois das adaptações na Grécia e em Itália.

©Cortesia Prime Video Diogo Morgado, em 'Vizinhos Para Sempre'

O cenário principal é Terraços do Glamour, um condomínio de luxo fictício que só arranja problemas aos moradores. As casas de banho cheiram mal, os estores não funcionam, a insonorização é inexistente, há intercomunicadores e campainhas avariados e um elevador que não sai do sítio. Vizinhos Para Sempre acompanha o dia-a-dia de um conjunto de moradores bastante diferentes, do actor de telenovelas a um vaidoso (mas medricas) vereador da Câmara Municipal.

A primeira temporada é composta por dez episódios com duração de meia hora, um formato um pouco diferente da produção original, explica à Time Out o argumentista, Henrique Dias. "Os espanhóis têm aquele formato dos 45 minutos, que nós já tivemos cá também, no Aqui Não Há Quem Viva. Mas eu acho que hoje em dia, em Portugal, já não aguentamos a comédia de 45 minutos. Então, o maior desafio foi passar 45 minutos para 30 ou 25. Isso foi muito complicado". Fora isso, manteve a estrutura original, composta por três histórias por episódio, apesar de ter menos tempo.

Tendo em conta que já passaram muitos anos desde a estreia em Espanha, em 2007, Henrique Dias teve ainda de trazer o argumento para tempos mais actuais. “A única coisa que eu achei que era anacrónica é um tipo de piada que se fazia com alguns grupos sociais que hoje em dia não se fazem. [...] e algumas coisas um bocadinho machistas que não fazes. Tirando isso, que são coisas próprias dos anos que passaram – eu provavelmente também fiz o mesmo nessa altura – o grande desafio aqui foi pegar em 45 minutos, sem perder nada, e passá-los a 25”.

©Cortesia Prime Video Patrícia Tavares e Pedro Lacerda, em 'Vizinhos Para Sempre'

Durante o processo de escrita do argumento, Henrique Dias já sabia quais os actores que estariam ao serviço, o que acabou por ajudar, até porque já trabalhou com grande parte do elenco. Um dos exemplos é precisamente Miguel Guilherme: “Eu sei exactamente o tipo de tempos que o Miguel tem. O Miguel não é um actor muito rápido, ou seja, tem um tempo de comédia próprio. Isto é fantástico, saberes antes ajuda-te imenso”.

E Miguel Guilherme diz que o “alegra imenso” regressar a um papel de pura comédia. “Gostei tanto de fazer, já não fazia há muito tempo”, confessa à Time Out. E ainda se descoseu ao dizer que fez “uns sketches para o programa do Bruno Nogueira”. Aquele de que ainda se sabe muito pouco. Sobre Vizinhos Para Sempre explicou que ainda não tinha visto o resultado final, mas devolveu com uma pergunta: “Viu o episódio em que eu estou sempre ganzado? É que eu há uma altura em que estou sempre ganzado, sempre a fumar. A não ser que eles tenham cortado”. Ficamos a aguardar, para tirar a limpo esta questão sobre a edição final.

Certo é que a equipa se “divertiu imenso”. “Como actor cómico, sinto quando estou a acertar no sítio. Até porque a equipa começa-se a rir. No teatro nós temos imediatamente a resposta do público, sobretudo na comédia. Aqui nós temos a resposta de uma equipa”. Sobre a sua actividade paralela, como criador de cactos, só veremos novidades mais na Primavera – Miguel Guilherme garante que não levou nenhum consigo para o set. “Eu mantenho as minhas actividades profissionais separadas. A minha actividade de florista e gangster de um lado e a minha actividade actor do outro”.

O elenco é extenso. Além de Miguel Guilherme, é composto por Diogo Morgado (O Filho de Deus), Alexandra Lencastre (Ninguém Como Tu), Tiago Teotónio Pereira (Sr. Rui), Bárbara França (Da Mood), Miguel Raposo (O Pai Tirano), Paula Neves (Cacau), Valerie Braddell (Podia Ter Esperado por Agosto), Cucha Carvalheiro (A Filha), Samuel Alves (PRISMA), Márcia Breia (Irmã Lúcia, a Guardiã do Segredo), Mafalda Marafusta (Pôr-do-Sol), Fernando Pires (Glória), Miguel Flor de Lima (Parque Mayer), Patrícia Tavares (A Espia), Pedro Lacerda (O Americano), Diana Nicolau (Motel Valkirias), Diogo Valsassina (Salto de Fé), Dinarte Branco (Sempre) e Margarida Bakker (RUI).

A segunda temporada de Vizinhos Para Sempre já está assegurada, com a rodagem terminada e estreia planeada ainda para este ano. A 18 de Janeiro, todos os episódios fica disponíveis na Prime Video, enquanto que na TVI estreia um a cada semana.

Prime Video e TVI. Estreia a 18 de Janeiro

