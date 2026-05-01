Lisboa vai ter um primeiro festival de comida vegetariana (e as crianças não pagam)

O Umami – Veggie Food Fest toma conta do Jardim do Torel, a 16 e 17 de Maio, com 24 chefs divididos pelos dois dias, food trucks, show cookings e um mercado.

O primeiro festival de gastronomia plant-based de Portugal esteve para acontecer em Outubro do ano passado, mas acabou por ser reagendado para a Primavera. E está quase, quase aí. O Umami estreia-se no fim-de-semana de 16 e 17 de Maio, no Jardim do Torel, bem no centro de Lisboa. O cartaz é composto por 24 chefs da cidade e de vários outros pontos do país (restaurantes com estrela Michelin incluídos), além de food trucks e um pequeno mercado.

Os chefs dividem-se pelos dois dias, com horário de almoço e de jantar (o intervalo entre eles é de uma hora). No sábado, o festival funciona das 12.00 às 17.00, e das 18.00 às 23.00, com a comida a cargo de Afonso Alves (Mezze), Francisco Tomaz (Trinca), Guram Baghdoshvili (Karater), João Alves (Kin Ferments), Marina Garcia (Cura), Nuno Mota (Damn Pastry), Raphael Santos (Nómada), Rodrigo Cláudio (Caos – O Futuro é Vegetal) e Tony Fox (Casa de Pedra), todos de Lisboa. E ainda Maurício Horsth (Águas de Bacalhau, Braga), Nuno Castro (Fava Tonka, Leça da Palmeira) e Tomás Pinheiro (Quinta do Arneiro, Mafra).

No domingo, só muda a hora de encerramento, antecipada para as 22.30. Nesse segundo dia, os projectos de Lisboa voltam a ter primazia no cartaz, mais uma vez acompanhados de três forasteiros: David Jesus (Seiva, de Leça da Palmeira), João Marreiros (Loki, de Portimão) e João Narigueta (Híbrido e Poda, de Montemor-o-Novo). O alinhamento completo de chefs inclui Alessandra Borsato (Flamma), António Galapito (Prado), Cynthia Bitar (Touta), Diogo Formiga (Encanto), George McLeod e Lara Espírito Santo (SEM), Guilherme Sousa (Terroir), José Neves (Ciclo), Nuno Mota (Damn Pastry) e Vasco Snelling (O Gambuzino).

“Do fine dining à comfort food, reunimos alguns dos nomes mais inquietos da gastronomia vegetariana (e não só)”, anuncia a organização do Umami – Veggie Food Fest, uma parceria entre duas agências, a Amuse Bouche e a New Sheet (a primeira foi a responsável por outros dois eventos gastronómicos, o Foodtopia e o Food Love Fest). “Cada chef traz um prato criado especialmente para o festival. Exclusivo, provocador e com a assinatura slutty delicious”, promete-se. Ao programa também não faltarão show cookings ao ar livre, embora ainda não se conheçam os protagonistas nem os horários para cada um deles.

Nas food trucks, a oferta também será inteiramente plant-based. Mesmo nos casos dos hambúrgueres da A-100 e das pizzas da Bonkers. A terceira a estar presente no Torel será a Yummy, com bowls, açaí e smoothies. No mercado conte com o queijo vegan artesanal e biológico da MUKA; com os pastéis da Vegan Nata; e com os lanches e salgados sem glúten 100% vegetais da Do Bosque. O cardápio completo só será conhecido mais perto do evento, que é “pet friendly” e “kids friendly”. Aliás, as crianças até aos 12 anos não pagam entrada, só o que consumirem. Já os adultos têm de desembolsar 25€, para cada almoço ou jantar (20€ consumíveis). Há ainda um pacote de oito bilhetes a 175€ (150€ consumíveis).

Umami é a palavra japonesa para “delicioso” – e há muito que vem sendo usada como o nome do quinto gosto básico do paladar humano, a par de doce, amargo, ácido e salgado.

Jardim do Torel (Avenida). 16 Mai (Sáb) 12.00-17.00, 18.00-23.00; 17 Mai (Dom) 12.00-17.00, 18.00-22.30. A partir de 25€

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