Que comecem os Jogos! Onde praticar os desportos olímpicos em Lisboa

O breaking – vertente desportiva do breakdance – nasceu na década de 1970, nos EUA, como um estilo de dança urbana. Com raízes na cultura hip-hop, tomou forma nas animadas block parties do bairro de Bronx, em Nova Iorque, e caracteriza-se por movimentos acrobáticos, passos estilizados e o papel fundamental do DJ e do MC durante as batalhas. As primeiras competições internacionais realizaram-se na década de 1990 e, este Verão, a modalidade fará a sua estreia nos Jogos Olímpicos, em Paris, com dois eventos – um para homens e outro para mulheres –, durante os quais 16 B-boys e 16 B-girls (incluindo a portuguesa Vanessa Farinha) vão competir em batalhas a solo, marcadas para os dias 9 e 10 de Agosto. Em Lisboa, pode praticar breaking no Arcade Dance Center, no Palácio Baldaya (a partir de 55€/duas vezes por semana); e no Jazzy Dance Studios, em Santos (o livre-trânsito custa 67€ por mês), por exemplo.