Os melhores restaurantes com bebida à discrição em Lisboa

Dos aniversários aos grupos de WhatsApp que se vão acumulando, não faltam pretextos para marcar um jantar de grupo. Se ter bebida à discrição é aquele requisito que não pode falhar, chegou à lista certa. Nestes restaurantes de Lisboa, os menus de grupo já têm as bebidas incluídas. A forma como a cobram é que pode variar: nalguns espaços terá de pagar um extra; noutros, há que acordar um valor fechado com o sítio. Reunimos opções variadas de cozinha tradicional portuguesa, mas também de inspiração italiana ou mexicana. Além disso, incluímos restaurantes para grupos com salas grandes, onde pode juntar muita malta, ou com belas vistas.

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