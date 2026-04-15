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Rita Chantre | Maria Food Hub
Rita Chantre

Os melhores restaurantes com bebida à discrição em Lisboa

Para jantares de grupo, eis 11 restaurantes em Lisboa com menus de grupo com bebida à discrição. O difícil vai ser escolher.

Beatriz Magalhães
Escrito por Beatriz Magalhães
Jornalista
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Dos aniversários aos grupos de WhatsApp que se vão acumulando, não faltam pretextos para marcar um jantar de grupo. Se ter bebida à discrição é aquele requisito que não pode falhar, chegou à lista certa. Nestes restaurantes de Lisboa, os menus de grupo já têm as bebidas incluídas. A forma como a cobram é que pode variar: nalguns espaços terá de pagar um extra; noutros, há que acordar um valor fechado com o sítio. Reunimos opções variadas de cozinha tradicional portuguesa, mas também de inspiração italiana ou mexicana. Além disso, incluímos restaurantes para grupos com salas grandes, onde pode juntar muita malta, ou com belas vistas.

Recomendado: Restaurantes com mesas comunitárias em Lisboa

Restaurantes com bebida à discrição

A Padaria do Povo

  • Noite
  • Lisboa
A Padaria do Povo
A Padaria do Povo
© Arlindo Camacho

Não se deixe levar pelo nome, nesta Padaria não se serve só o pão e as manteigas. À mesa chegam, para além do couvert, pratos como arroz de pato, cozido, peixe frito ou bacalhau à Brás. Para jantares de grupo a partir de 15 pessoas, há um menu que inclui entrada, prato, principal, sobremesa e bebidas à discrição (incluindo cerveja, sangria ou vinho) por 24€ por pessoa. A Padaria do Povo tem um terraço para apanhar ar e várias salas interiores para maior privacidade.

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Atalho Real

  • Princípe Real
Atalho Real
Atalho Real
©Manuel Manso

O Atalho Real é uma espécie de alfaiate de carnes. Tem várias peças, vários tamanhos e sempre duas formas de as vestir – dentro do pão ou no prato, bem acompanhados. Os menus de grupo vão dos 30€ aos 60€ e incluem entradas, prato principal, como tábuas de carne para partilhar, com batatas wedge e salada mista. A sobremesa do dia e café estão também incluídos, à excepção das bebidas. Mas, por mais 28€ por pessoa, tem direito a bar aberto durante duas horas.

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Cervejaria Trindade

  • Chiado
Cervejaria Trindade
Cervejaria Trindade
Mariana Valle Lima

Se está à procura de um sítio onde fazer o jantar com toda a sua árvore genealógica (todos os ramos até à quinta geração) esta é uma hipótese. Tem capacidade para 300 pessoas divididas em duas salas e quatro menus "Convívio" que incluem bebida à discrição, válidos todos os dias. Um deles é mais virado para petiscos, com croquetes e pastéis de bacalhau, os outros contemplam entradas e um prato principal, além da sobremesa e café (que estão incluídos em todos). 

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Chapitô à Mesa

  • Noite
  • Castelo de São Jorge
Chapitô à Mesa
Chapitô à Mesa
Duarte Drago

A vista do restaurante panorâmico desta escola de artes circenses não chega para matar a fome, mas é um belíssimo couvert. O Chapitô à Mesa tem alguns menus pré-definidos: por exemplo, se estivermos a falar de um grupo de cerca de 20 pessoas, há dois menus (a 45€ e 60€ por pessoa) na esplanada e um no restaurante panorâmico (a 60€). Quanto aos bebes, é uma questão de acordar um valor por cabeça com o restaurante, que vai servindo bebidas à mesa até ser atingido esse valor.

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Cozinha Popular da Mouraria

  • Global
  • São Vicente 
Cozinha Popular da Mouraria
Cozinha Popular da Mouraria
Fotografia: Arlindo Camacho

A Cozinha Popular da Mouraria é uma associação sem fins lucrativos dedicada à integração no bairro através da comida. É muito provavelmente o espaço gastronómico mais comunitário da cidade. Há almoços e jantares de grupo, eventos, take away, pop-ups, workshops, viagens no prato e festas gastronómicas. O espaço tem cerca de 200 metros quadrados, com cozinha aberta, duas salas e pátio, e acolhe cozinheiros de várias nacionalidades. Existe um menu de grupo, que incluem duas entradas, dois pratos principais, uma sobremesa e bebida à discrição (vinho branco/tinto ou água). O valor é de 20€ por pessoa.

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La Pasta Fresca

  • Italiano
  • São Sebastião
La Pasta Fresca
La Pasta Fresca
Fotografia: Arlindo Camacho

Se é de um italiano que anda à procura para juntar a malta, fique a saber que neste restaurante as pastas são feitas artesanalmente na casa. Existe um menu de grupo (para grupos a partir de dez pessoas) que inclui duas entradas, um prato principal (canelone de carne ou de ricota e espinafres) e uma sobremesa (tiramisù). As bebidas, como água, cerveja, refrigerantes e vinho, são à discrição. O valor é de 25€ por pessoa.

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Las Ficheras

  • Mexicano
  • Cais do Sodré
Las Ficheras
Las Ficheras
Las Ficheras

Guacamole e totopos, chile de carne ou brownie com chile não vão puder faltar se a ideia é ter um jantar de grupo com ritmo mexicano. Para além destes suspeitos do costume há fajitas de frango, novilho ou vegetarianas e enchiladas a condizer. Para grupos de 15 pessoas, há um menu em que por mais 15€ por pessoa, tem direito a bebidas à discrição, entre margaritas, cerveja ou refrigerantes.

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Madrasta

  • Oeiras
Madrasta
Madrasta
© Francisco Romão Pereira

No Madrasta, não falta espaço para abrigar grupos, por isso há dois menus de partilha à escolha. Incluem couvert, entradas, pratos principais, tais como polvo assado com batatas a murro e acelgas salteadas, pizzas diavola e funghi ou lasanha de costela mendinha, e sobremesa. Um dos menus custa 30€, o outro 45€, e por mais 12€ por pessoa, podem incluir-se bebidas à discrição durante duas horas.

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Maria Food Hub

  • Lisboa
Maria Food Hub
Maria Food Hub
RITA CHANTRE

O Maria Food Hub é um espaço que quer reunir e expor o que de melhor se faz no bairro dos Anjos, da gastronomia às artes. A comida – local, sazonal e de inspiração internacional – é ponto de encontro para residentes e visitantes. Há dois menus de grupo: um para jantares de empresa (30€ por pessoa) e outro para aniversários (28,50€ por pessoa), em que por mais 35€ e 32€ por pessoa, respectivamente, tem direito a bebidas à discrição durante duas horas e meia. Há pratos como pica-pau, bacalhau com natas ou risotto de cogumelos.  

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Sea Me

  • Chiado
Sea Me
Sea Me
©Duarte Drago

O Sea Me – Peixaria Moderna da Rua do Loreto tem menus pensados para grupos a partir de dez pessoas. Nestas propostas (69€ ou 99€) vai encontrar pratos como niguiris de sardinha, choco frito em tempura negra, polvo à lagareiro ou sopa de peixe e brioche de toro com chocolate branco e lima. Para uma experiência mais especial, há o menu personalizado preparado pelo chef Elísio Bernardes, que também se sentará à mesa (é 160€ por pessoa e está disponível apenas para grupos até dez pessoas). E o melhor de tudo é que em todos eles pode contar com bebidas à discrição.  

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Tasca do Mercado

  • Lisboa
Tasca do Mercado
Tasca do Mercado
dr

Se quer conjugar o verbo “petiscar” no plural marque mesa neste restaurante do Mercado de Arroios, a Tasca do Mercado. À disposição há um menu de 25€ que dá direito a couvert, três petiscos (entre eles os famosos peixinhos da horta), um prato principal, duas sobremesas e bebidas incluídas (água, cerveja e vinho tinto). E há outro de 35€, com welcome drink e diferentes opções de prato principal e entradas, além de uma seleção de bebidas maior, que inclui também vinho branco e refrigerantes. São destinados a grupos maiores de 12 pessoas. 

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